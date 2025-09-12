חסר תקדים: שחמטאים ישראלים פרשו מהתחרות בגלל דגל פלסטין

אנטישמיות והסתה בתחרות ( צילום: צילום מסך מאירוע הפסטיבל )

יממה בלבד לפני פתיחת תחרות השחמט הבינלאומית בעיר ססטאו שבחבל הבאסקים, הודיעו כל השחקנים הישראלים על פרישתם מהאירוע. ההחלטה התקבלה בעקבות מהלך שנוי במחלוקת של המארגנים, שהסירו את דגלי כל המדינות והותירו באולם התחרות את דגל פלסטין בלבד.

כבר בשבוע שעבר עלה נושא הדגלים לסדר היום, כאשר המארגנים הודיעו כי השחקנים הישראלים יורשו לשחק אך ורק תחת דגל פדרציית השחמט הבינלאומית (FIDE) – כלומר, "ללא מדינה". בעקבות התערבות האיגוד העולמי, חזרו בהם המארגנים והדגלים הושבו. אלא שביממה האחרונה חלה תפנית נוספת: מארגני הפסטיבל הודיעו כי בשל קשיים להבטיח את ביטחונם של השחקנים הישראלים, ובצל מהומות סביב קבוצת האופניים "ישראל פרמייר טק" בוואלטה, הוחלט להסיר את כל דגלי המדינות ולהציב רק את דגל אש"ף. נציג השחקנים, ליאור איזנברג, מסר כי "לאור המצב הבלתי אפשרי וחוסר הברירה שהותירו המארגנים, השחקנים הישראלים החליטו פה אחד שלא להופיע. הסיכון לשלומם ובריאותם, לצד עידוד ההפגנות, הוא ביזיון לענף השחמט ולספורט בכלל".

בהודעה שמסרו השחקנים הישראלים שפרשו נמסר: "הסיכון לשלומם ובריאותם של השחקנים באירוע כשהמארגנים לא רק שלא מעוניינים לדאוג להם ולהבטיח את שלומם אלא גם מעודדים קיום הפגנות במהלך ימי הפסטיבל שעשויות להיות אלימות היום הינם ביזיון לענף השחמט ולספורט בכלל"

בנוסף, האשימו: "שימוש בתחרות ככלי לדה לגיטמציה של ישראל, עידוד אנטישמיות והסתה מהווים חריגה מכל נורמה ציבורית תקינה בארגון אירועי ספורט יחד עם עידוד שיח שינאה על ידי המארגנים עצמם היום במקרה זה חריגים וחייבים להיענות בענישה של המארגנים וכל אלו שחברים בקנוניה הזו"

לסיום אמרו: "מעשים אלו ואחרים ידונו במוסדות המשפטיים ובגופים האחראיים על הספורט והשחמט בכדי שהשחמטאים הישראליים יפוצו על נזקיהם , שהאירוע לא יוכר לקבלת דירוג ובכדי שבעתיד לא יקרה מצב חריג זה לא בשחמט ולא בשום ענף"