כיכר השבת
מדרון מדיני

אירופה חוסמת את טראמפ: מדינה נוספת מונעת מארה"ב להשתמש בבסיסיה 

איטליה מנעה מצבא ארצות הברית להשתמש בבסיס צבאי במסגרת המלחמה באיראן | הצעד האיטלקי מצטרף לסדרה של מהלכים דומים של מדינות אירופאיות בשבועות האחרונים (בעולם)

מימין מטוס B-2, משמאל הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן)

איטליה מנעה מצבא להשתמש בבסיס צבאי בסיציליה במסגרת המלחמה ב, כך על פי דיווח שפורסם היום (שלישי) בעיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה".

על פי הדיווח, צבא איטליה סירב לאפשר למטוסים של צבא ארצות הברית לנחת בבסיס הצבאי בסיציליה לאחר שהתברר כי לא מדובר בטיסות שגרתיות או למטרות לוגיסטיות, אלא בטיסות מבצעיות במסגרת המערכה נגד איראן.

הסירוב האיטלקי מבוסס על כך שטיסות מבצעיות אינן כלולות בהסכמים הקיימים בין שתי המדינות לגבי השימוש בבסיסים צבאיים משותפים.

הצעד האיטלקי מצטרף לסדרה של מהלכים דומים של מדינות אירופאיות בשבועות האחרונים. אתמול פורסם כי ספרד סגרה את המרחב האווירי שלה בפני מטוסים אמריקאים המעורבים בתקיפות באיראן, וסירבה לאפשר שימוש בבסיסים צבאיים משותפים על אדמתה למטרות מבצעיות.

נשיא ארצות הברית הגיב בחריפות למהלכים האירופיים, ואיים להקטין את הסחר עם מדינות שמסרבות לשתף פעולה עם המערכה האמריקאית. בעקבות הסירוב הספרדי, טראמפ הכריז על הפסקת כל קשרי המסחר עם מדריד.

יצוין כי איטליה, כמו ספרד, היא חברה בנאט"ו, אך בוחרת להגביל את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית בהקשר של המערכה באיראן. הצעדים האירופיים משקפים את המתיחות הגוברת בין וושינגטון לבין בעלות בריתה באירופה בנוגע למדיניות כלפי טהראן.

