יפה מדי בשביל לשרוד: הטרגדיה המפוארת של יונת הג'קובין

יונת הג'קובין ( צילום: שאטרסטוק )

יונת הג'קובין היא יצירה חיה שהחלה את דרכה בהודו כבר במאה ה-16, שם פותחה כדי להשיג את המראה הייחודי המזכיר את הברדסים של הנזירים היעקובינים מפריז.

המראה שלה מטעה; למרות הנוצות הפלומתיות שגורמות לה להיראות חסונה, מדובר בציפור רזה וגבוהה בעלת "כתר" נוצות מפואר המורכב משרשרת, רעמה וברדס. אך כאן מסתתר הפרדוקס המדהים: ככל שהיונה מרשימה ויפה יותר, כך היא מתקשה יותר לתפקד כהורה, פשוט כי היא לא מצליחה לראות את הביצים או את הגוזלים שלה מבעד לערימת הנוצות המכסה את ראשה.

לא רואה ממטר - יונת הג'קובין - צילום: רשתות חברתיות לא רואה ממטר - יונת הג'קובין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:11

המבנה הזה כל כך קיצוני, עד שמגדלים נאלצים לעיתים קרובות לגזוז את נוצותיה המפוארות כדי לאפשר לה לטפל בגוזלים, או להשתמש ביונים מזנים אחרים כ"הורים מאמצים" שיאכילו את הגוזלים במקומה.

למרות אופיה ה"רגזני" והאינדיבידואליסטי, שמוביל אותה לעיתים למאבקי שליטה בכלוב, היא נחשבת לפנינה אמיתית בקרב אספנים שמוכנים לשלם מחיר יקר עבור ציפור חכמה שחיה עד 15 שנים ודורשת טיפול של "דיווה" אמיתית.