חזר מהמתים: היהלום המעופף כבש את יפן מחדש אחרי חצי מאה

השבוע ביום ראשון נרשם רגע היסטורי בשמי יפן: שמונה פרטים של המגלן היפני (הידוע ביפן כ-"טוקי") שוחררו לחופשי בעיר האקוי שבמחוז אישיקאווה.

מדובר באירוע נדיר יחסית, שכן זו הפעם הראשונה מזה 56 שנים שהציפור המרהיבה הזו נראית בטבע באי המרכזי של יפן, הונשו, לאחר שנעלמה ממנו בשנות ה-70 עקב ציד יתר והרס סביבתי. הטקס המרגש נערך במעמד יורש העצר אקישינו והנסיכה קיקו, שחתכו את הסרטים סביב כלובי העץ וצפו בציפורים ממריאות אל החופש לקול תשואות התושבים.

עבור המקומיים, השחרור הוא הרבה מעבר לשימור טבע; הוא מהווה סמל עוצמתי לשיקום של חצי האי נוטו לאחר רעידת האדמה הקטלנית שפקדה את האזור בינואר 2024.

המגלן היפני (Nipponia nippon) הוא עוף מרשים ביופיו: נוצותיו לבנות, אך מתחת לכנפיו מסתתרים גוונים עזים של כתום-ורדרד. פניו האדומות ועיניו הבולטות מעניקות לו מראה מלכותי, המעוטר בציצת נוצות ארוכה על ראשו. מוטת כנפיו מגיעה לכ-140 ס"מ ומשקלו כקילוגרם אחד.

הדרך חזרה מהכחדה הייתה ארוכה ומורכבת. לאחר שהמגלן היפני האחרון שנולד בטבע מת בשנת 2003, המין שרד בזכות תוכנית גידול בשבי שהחלה בשנות ה-90.

המפנה הגיע ב-1999, כאשר סין תרמה זוג מגלנים ליפן, מה שהוביל להולדת הגוזל הראשון בשבי. מאז, המאמצים נשאו פרי: באי סאדו כבר חיים כיום כ-500 מגלנים, וכעת הם מתחילים לכבוש מחדש את הטריטוריות ההיסטוריות שלהם ביבשת.

החזרה של ה"טוקי" לשמי הונשו היא לא רק ניצחון ירוק, אלא מסר של התחדשות וחיים עבור יפן כולה. עשרה מגלנים נוספים כבר מחכים בתור לשחרור הבא, ומבטיחים שהכתם הוורוד בשמיים רק ילך ויגדל.