משרד המשפטים האמריקני פתח בחקירה פלילית נגד יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בחשד למסירת עדות כוזבת בפני ועדת סנאט, כך לפי דיווח של ה'ניו יורק טיימס'.

החקירה מתמקדת בדברים שמסר פאוול בנוגע לשיפוץ מבני הבנק המרכזי. יו"ר הפדרל ריזרב אישר את הפרטים והודיע כי למשרד הוגשו צווי זימון בליווי איום בהגשת כתב אישום פלילי.

ההתפתחויות המשפטיות עוררו סערה פוליטית בוושינגטון. הסנאטור הרפובליקני תום טיליס, חבר ועדת הבנקאות של הסנאט, הודיע כי יתנגד לכל מינוי של מחליף לפאוול או לכל מועמד אחר למועצת הנגידים עד לפתרון הסוגיה המשפטית. לדברי טיליס, "אם נותר ספק כלשהו האם יועצים בתוך ממשל טראמפ דוחפים באופן פעיל לסיום עצמאותו של הפדרל ריזרב, כעת לא אמור להיות כזה. כעת עומדות בסימן שאלה העצמאות והאמינות של משרד המשפטים". מנגד, הסנאטורית הדמוקרטית אליזבת וורן טענה כי המהלך נועד להביא להדחת פאוול כדי "להציב בובה אחרת כדי להשלים את ההשתלטות המושחתת שלו על הבנק המרכזי של אמריקה".

פאוול קשר בין החקירה לבין המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי וסירובו להוריד את הריבית למרות לחצים פומביים מצד הנשיא. "מדובר בשאלה האם הפדרל ריזרב יוכל להמשיך לקבוע את גובה הריבית בהתבסס על ראיות ותנאים כלכליים, או שמא המדיניות המוניטרית תוכוון על ידי לחץ פוליטי או הפחדה", אמר פאוול. הוא הוסיף כי למרות כבודו לשלטון החוק, יש לבחון את הצעד "בהקשר הרחב של איומי הממשל והלחץ המתמשך".

הנשיא דונלד טראמפ הכחיש כל ידיעה על חקירת משרד המשפטים, אך שב ותקף את יו"ר הבנק. בראיון שהעניק אמר טראמפ: "אני לא יודע על זה כלום, אבל הוא בהחלט לא טוב מאוד בפדרל ריזרב, והוא לא טוב מאוד בבניית בניינים". במהלך המחצית השנייה של שנת 2025 ביצע הבנק המרכזי שלוש הפחתות ריבית, אך הממשל המשיך לבקר את פאוול על כך שלא פעל במהירות מספקת.

יצוין כי פאוול הוא האחרון בשורה של אישים שהתעמתו עם הנשיא טראמפ ומצאו עצמם תחת חקירה פלילית של משרד המשפטים. מקרים דומים בעבר, בהם נפתחו חקירות נגד התובעת הכללית של ניו יורק לטישה ג'יימס וראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי, הסתיימו בביטול האישומים על ידי בתי המשפט. כמו כן, ניסיון קודם לפטר את חברת מועצת הנגידים ליסה קוק נבלם בערכאות משפטיות.

בעבר, גינה נשיא ארה"ב את יו"ר הפדרל ריזרב על סירובו להוריד את הרבית. הנשיא נהג לכנות את פאוול: "מדי מאחר פאוול" (Too late powell). הנשיא אף איים בעבר לפטרו מתפקידו עד שחזר בו.