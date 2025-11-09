צרפת ז"ל: שלוש ג'יהאדיסטיות נעצרו במדינה - זה מה שהן תכננו

שלוש צעירות צרפתיות נעצרו בחשד שתכננו לבצע פיגוע במדינה, והועמדו לדין על חברות בארגון טרור, כך דווח הבוקר ברשת -BFMTV.

לפי גורמי החקירה, הן הכירו זו את זו ברשתות החברתיות והתכתבו במשך חודשים, עד שנפגשו פעם אחת בלבד במציאות. התיק נפתח באמצע אוקטובר, והחשדות מתמקדים בהכנות לביצוע פשעי אלימות חמורים על רקע אידאולוגי.

הפרקליטות הלאומית למאבק בטרור (Pnat) הודיעה כי ב-10 באוקטובר נפתחה חקירה רשמית נגד השלוש בחשד להשתייכות לקבוצת טרור ולתכנון פגיעה בבני אדם. הן הובאו למעצר ביניים, והמשטרה ממשיכה לבחון את היקף המעורבות של כל אחת מהן.

החשודות בשנות ה-20 לחייהן, והצעירה שבהן חגגה לא מזמן את יום הולדתה ה-18. עורך דינה טען שחלק מהמעשים המיוחסים לה התרחשו עוד כשהייתה קטינה. לדבריו, מדובר בנערה פגיעה הסובלת מדיכאון וממחשבות אובדניות, שנגררה לתהליך של הקצנה דרך הרשתות. הוא הוסיף כי לקוחתו כלל לא הבינה את משמעות התוכנית שגובשה, וטענה בחקירה שחשבה שמדובר ביוזמה בלתי מסוכנת שהובלה בידי אחרת בקבוצה.

גם יתר הנאשמות דוחות את ההאשמות. עורך דינה של אחת מהן טען כי דיווחים שפורסמו בתקשורת לפיהם מרשתו ניסתה להמיר את דת משפחתה לאיסלאם הם “שקר מוחלט”. לדבריו, “יש לנקוט זהירות רבה כלפי שמועות בלתי מאומתות. החקירה תבהיר במהרה שאין לה את הדמות הקיצונית שמייחסים לה”.

שני עורכי הדין הדגישו כי מדובר בשלבים הראשונים של ההליך וכי לא הוצגו ראיות המוכיחות קשר ישיר בין החשודות לבין תוכנית קונקרטית לביצוע פיגוע. לדבריהם, ייתכן שהשיחות שניהלו ברשת נבעו מתחושת בדידות או מצוקה נפשית, ולא מאידיאולוגיה טרוריסטית.

במקביל, פרקליט המדינה לענייני טרור, אוליבייה כריסטן, הזהיר בראיון לסוכנות הידיעות הצרפתית כי האיום הג’יהאדיסטי בצרפת נמצא כיום “בממדים הגדולים ביותר זה שלוש שנים” – גם במספר המעורבים וגם ברמת ההכנות לביצוע מעשי טרור. לדבריו, מגמת ההקצנה מתעצמת דווקא בקרב צעירים המוצאים את דרכם לקבוצות קיצוניות דרך האינטרנט והרשתות החברתיות.

החקירה נגד שלוש החשודות נמשכת, ובינתיים הן מוחזקות במעצר עד לסיום ההליכים. גורמים בפרקליטות מדגישים כי בשלב זה אין ראיות לתוכנית מבצעית ממשית, אך לא שוללים אפשרות שהתכנון היה בשלבי גיבוש מתקדמים.