משרד המשפטים האמריקני הגיש ביום חמישי כתב אישום נרחב נגד ג’ון בולטון, לשעבר היועץ לביטחון לאומי של הנשיא דונלד טראמפ, בטענה ששיתף מידע ביטחוני מסווג עם שניים מקרוביו – רעייתו ובתו – לצורך שימוש אפשרי בספר שכתב.

מדובר בפעם השלישית בשבועות האחרונים שבה מוגשים כתבי אישום נגד דמויות בולטות שנחשבות למבקרות של טראמפ.

לפי כתב האישום, בולטון העביר לבני משפחתו הערות ונתונים מתוך תדרוכים ומפגשים עם בכירי ממשל, שיחות עם מנהיגים זרים ודוחות מודיעין רגישים. במסרים האלקטרוניים ביניהם – כך נטען – דנו השלושה כיצד ניתן לשלב חלק מהחומרים בספר שבולטון עבד עליו.

בולטון כינה את השניים “העורכים שלי”, ונכתב כי אף התכתב עם ההוצאה לאור באומרו: “אני מדבר איתם, יש להם זכות סירוב ראשונה!”.

בולטון מסר בתגובה: “אני מצפה למאבק להגן על מעשיי החוקיים ולחשוף את השימוש לרעה בכוח".

עורך דינו, אבי לואל, הוסיף כי “בולטון לא העביר ולא אחסן מידע באופן בלתי חוקי".

בולטון, רפובליקני שמאז עזיבתו את הבית הלבן הפך לאחד ממבקריו החריפים של טראמפ, שימש בעבר כשגריר ארצות הברית באו”ם. בשנת 2024 פרסם ספר שבו תיאר את טראמפ כ”בלתי כשיר לכהונה”.

כתב האישום, שהוגש לבית המשפט הפדרלי במרילנד, כולל שמונה סעיפים של העברת מידע ביטחוני לא מורשה ו־עשרה סעיפים של החזקת מידע ביטחוני מסווג, כולם לפי חוק הריגול (Espionage Act).

נכון ליום חמישי בערב, טרם נקבע מועד לדיון הראשון בעניינו. כל סעיף בכתב האישום עלול לשאת עונש של עד 10 שנות מאסר.

לדברי משרד המשפטים, בולטון העביר למעלה מאלף עמודים של תיעוד יומיומי מתקופת כהונתו – כולל מידע בדרגת סודיות גבוהה – לשני אנשים לא מורשים, בין אפריל 2018 לאוגוסט 2025.

עוד צוין כי לאחר שסיים את תפקידו, נפרץ חשבון הדוא"ל האישי של בולטון על ידי גורם הקשור לממשלת איראן, אשר נחשף למידע מסווג. אף שהיועץ דיווח לממשל על הפריצה, הוא לא דיווח כי שמר חומר מסווג במייל האישי שלו.

כשנשאל הנשיא טראמפ על האישומים נגד בולטון, השיב בקצרה לעיתונאים בבית הלבן: “הוא אדם רע".

בולטון כיהן כיועץ לביטחון לאומי במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ, אך פוטר לאחר מחלוקות חריפות. מאז הפך למתנגד בולט, במיוחד בנושאי מדיניות חוץ.

בשבועות האחרונים הגיש משרד המשפטים כתבי אישום גם נגד ג’יימס קומי, ראש ה־FBI לשעבר, ונגד לטיטיה ג’יימס, התובעת הכללית של מדינת ניו יורק – שתבעה בעבר את טראמפ ובני משפחתו בתיק הונאה אזרחי.

קומי מואשם במסירת הצהרות כוזבות לקונגרס ובהפרעה לעבודת חקירה, והוא מכחיש את האישומים. ג’יימס מואשמת בהונאה בנקאית ובמתן הצהרות שקר לבנק. היא צפויה להופיע בבית המשפט הפדרלי בהמשך החודש.

בולטון הואשם על ידי צוות תובעים בראשות התובעת הפדרלית קלי הייז, ותחת פיקוחם של תובעים ותיקים ממשרד התביעה במרילנד, בהם תומאס סאליבן, ראש מחלקת הביטחון הלאומי במשרד.

עם זאת, גורמים משפטיים מזהירים כי ההחלטה להעמיד לדין את בולטון עלולה להתפרש כאכיפה סלקטיבית. הם הזכירו כי מוקדם יותר השנה, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת’ שיתף בקבוצת מסרים פרטית פרטים על תקיפה מתוכננת בתימן – אך לא הועמד לדין.

“אם הממשל בוחר להעמיד לדין רק את מבקרי הנשיא – הוא פוגע באמון הציבור במערכת,” אמר גורם משפטי בכיר לוושינגטון פוסט.