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"סלט מילים": מועמדת אפשרית לנשיאות חטפה אש אחרי נאום מוזר

קמלה האריס ספגה ביקורת על הגדרה מוזרה ומפותלת למושג "תקווה" בראיון | סגנית הנשיאה לשעבר התייחסה גם לאפשרות שתרוץ לנשיאות (בעולם)

קמלה האריס (צילום: שאטרסטוק)

סגנית נשיא לשעבר והמועמדת הדמוקרטית לנשיאות לשנת 2028, , הפכה למושא לעג ברשתות החברתיות לאחר שהעניקה בריאיון למגיש דון למון הגדרה משלה למושג "תקווה".

"האמת היא שאני מאמינה שלכל אחד מאיתנו יש אור בתוכו, ועלינו לדעת שזה מה שמעורר את התקווה שלנו לא פחות מכל דבר חיצוני", אמרה האריס. היא הוסיפה כי אין לאפשר להפסד בבחירות או לאדם מסוים "לעמעם את האור הזה", וכי יש לתת לו להוביל אותנו "ברגעי החושך".

בהמשך אמרה כי "חשוב שלא רק תהיה לנו תקווה, אלא שנבין שתקווה צריכה להיות פועל".

הדברים עוררו גל תגובות לועגות ברשת. אחד הגולשים כתב כי מדובר ב"תשובת סלט מילים שאפשר לסכם בשתי מילים: תישארו חיוביים". גולש אחר עקץ: "כשהמורה ביקשה חיבור של 300 מילים אבל היו לך רק 100".

כשנשאלה אם תתמודד שוב לנשיאות בשנת 2028, השיבה האריס: "למען האמת, עדיין לא החלטתי". היא הוסיפה כי הציבור רוצה "מנהיג שמוכן לקחת סיכונים ולא רק לעשות את מה שפופולרי", וכן מנהיגים ש"מסתכלים קודם כל על האנשים ולא על עצמם במראה".

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