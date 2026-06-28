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לוחם מסוג אחר

קיקבוקסינג אוסטרלי: אזרח נקלע לדו-קרב מדהים בחצר האחורית

תושב אוסטרלי שיצא לבדוק את מקור הרעשים בחצר ביתו, מצא את עצמו בשורה הראשונה לקרב אגרוף אכזרי ומרתק בין שני ענקי כיס | מה עומד מאחורי שיטת הלחימה המשוכללת? (חדשות בעולם)

2תגובות
קרב הקנגרו בחצר הבית (צילום: מסך)

עבור רובנו, קנגורו הוא דמות חמודה מספרי ילדים, אך תיעוד חדש מאוסטרליה מזכיר לעולם שמדובר בלוחמים מיומנים ואכזריים.

המקרה החל כשבעל בית שמע "רעשים מוזרים" מחצר ביתו; כשניגש לבדוק את העניין, הוא גילה שני קנגורואים בוגרים בעיצומו של קרב אגרוף סוער. מה שנראה לצופה מהצד כקטטה מקרית, הוא למעשה צורת לחימה מפותחת מאוד.

התיעוד האוסטרלי שרץ ברשת
התיעוד האוסטרלי שרץ ברשת | צילום: צילום: רשתות חברתיות

סגנון הלחימה של הקנגורו מתוחכם בהרבה מהשם הפשוט "אגרוף". המאפיין הבולט ביותר הוא השימוש בזנב השרירי כ"חצובה". הקנגורו נשען לאחור על זנבו החזק, מה שמאפשר לו להניף את שתי רגליו האחוריות בו-זמנית באוויר ולשלוח בעיטות עוצמתיות לעבר היריב.

הקרב מתחיל בדרך כלל בהיאבקות בעזרת הגפיים הקדמיות המצוידות בטפרים חדים. הזכרים מנסים לנעול זרועות ולערער את שיווי המשקל של היריב תוך כדי הנחת חבטות מהירות לראש ולצוואר.

המהלך המסוכן ביותר בארסנל של הקנגורו הוא הבעיטה המגרדת. הטפרים הגדולים ברגליים האחוריות מסוגלים לגרום לפציעות עמוקות ואף לשסע את בטנו של היריב. כדי להתמודד עם האיום הזה, הזכרים מצויידים בעור מעובה ושכבות שריר עבות על הבטן, שנועדו לספוג את המהלומות הקטלניות הללו.

גוש שירירים - קנגרו (צילום: שאטרסטוק )

למרות שהקרבות יכולים להיות ברוטליים, הם משמשים לעיתים קרובות כטקס לבדיקת כוח וסיבולת. לא כל עימות מסלים לקרב לחיים ולמוות; לעיתים קרובות ניתן לראות קנגורואים צעירים עוסקים ב"ספארינג" (אימון) טקסי, מעין משחק היאבקות ללא בעיטות מסוכנות, שנועד לפתח את המיומנויות שלהם לקראת הבגרות.

אוסטרליהחיותקנגרוקארטהקרב איגרוף
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2
נראה דו קרב מאוד ייצרי. לקוח מקפלן לפני שנתיים ומבני ברק מהשבוע האחרון...
מוקד הצלה
1
לא ידעתי שגם אצל החיות יש ערסים, חשבתי רק השכנים שלי
אדיר

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