קיקבוקסינג אוסטרלי: אזרח נקלע לדו-קרב מדהים בחצר האחורית

עבור רובנו, קנגורו הוא דמות חמודה מספרי ילדים, אך תיעוד חדש מאוסטרליה מזכיר לעולם שמדובר בלוחמים מיומנים ואכזריים.

המקרה החל כשבעל בית שמע "רעשים מוזרים" מחצר ביתו; כשניגש לבדוק את העניין, הוא גילה שני קנגורואים בוגרים בעיצומו של קרב אגרוף סוער. מה שנראה לצופה מהצד כקטטה מקרית, הוא למעשה צורת לחימה מפותחת מאוד.

סגנון הלחימה של הקנגורו מתוחכם בהרבה מהשם הפשוט "אגרוף". המאפיין הבולט ביותר הוא השימוש בזנב השרירי כ"חצובה". הקנגורו נשען לאחור על זנבו החזק, מה שמאפשר לו להניף את שתי רגליו האחוריות בו-זמנית באוויר ולשלוח בעיטות עוצמתיות לעבר היריב.

הקרב מתחיל בדרך כלל בהיאבקות בעזרת הגפיים הקדמיות המצוידות בטפרים חדים. הזכרים מנסים לנעול זרועות ולערער את שיווי המשקל של היריב תוך כדי הנחת חבטות מהירות לראש ולצוואר.

המהלך המסוכן ביותר בארסנל של הקנגורו הוא הבעיטה המגרדת. הטפרים הגדולים ברגליים האחוריות מסוגלים לגרום לפציעות עמוקות ואף לשסע את בטנו של היריב. כדי להתמודד עם האיום הזה, הזכרים מצויידים בעור מעובה ושכבות שריר עבות על הבטן, שנועדו לספוג את המהלומות הקטלניות הללו.