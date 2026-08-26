מתקפת הסייבר חשפה: פריצת הענק מאיימת על תשתיות המים

מה שהתחיל כפריצה שגרתית לכאורה בחברה קטנה באולתי, קנזס, הפך לאחד האזהרות המטרידות ביותר על מצב אבטחת הסייבר של תשתיות המים והביוב בארצות הברית. חברת Micro-Comm, יצרנית בקרים מתוכנתים (PLCs) השולטים במתקני מים וביוב חיוניים ברחבי המדינה, נפרצה בסוף יולי על ידי קבוצת הכופר Barracuda.

על פי דיווח בלעדי של סוכנות הידיעות רויטרס, הפריצה חשפה כמעט 850 אלף קבצים בנפח עצום של כ-644 ג'יגה-בייט. החומרים הדולפים כללו שמות עובדים, דיאגרמות מוצרים קריטיות ומידע רגיש על לקוחות, בהם גופים ממשלתיים וצבאיים. קבוצת הכופר פרסמה את החומרים בתחילת אוגוסט, ויצרה רעידת אדמה דיגיטלית שמאיימת לחשוף את החולשות במערכות קריטיות.

קבוצת Barracuda, הפועלת ממניעים כספיים טהורים וללא גיבוי מדינתי לפי הערכות ה-FBI, הצליחה לחדור למערכות החברה ולגנוב כמויות אדירות של מידע. למרות ההיקף העצום של הפריצה, בחברה מבהירים כי הנזק התפעולי נמנע הודות להצפנה מוקדמת ואי-שמירת סיסמאות לקוחות בשרתים.

ה-FBI אישר רשמית כי מדובר בתקיפה הזדמנותית גרידא ולא חלק מקמפיין עוין מתוזמן. זאת על אף העיתוי הרגיש שבו התרחשו במקביל מתקפות סייבר איראניות כלפי יעדים שונים, כפי שדווח לאחרונה גם על ניסיונות פישינג כלפי עיתונאים ישראלים.

למרות שהמערכות לא נפגעו פיזית, מומחי סייבר מזהירים בחומרה: הדיאגרמות והמידע שנגנבו עלולים להפוך לתוכנית אב מסוכנת בידי גורמים עוינים שירצו לתכנן את התקיפות הבאות. החברה, בשיתוף פעולה הדוק עם ה-FBI וסוכנות CISA, קראה לכלל הלקוחות לשנות סיסמאות באופן מיידי.