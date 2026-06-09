קארים חאן ( צילום: shutterstock )

בהחלטה דרמטית שמטלטלת את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, הודיע הגוף המנהל של בית הדין הלילה (בין ראשון לשני) על השעייתו של התובע הראשי, כרים ח'אן, מתפקידו. ההחלטה התקבלה בעקבות חקירה ממושכת שנערכה בעניינו בחשד לעבירות חמורות.

125 המדינות החברות בבית הדין צפויות לדון במסקנות החקירה ולהכריע בהמשך הדרך האם להדיחו באופן קבוע מתפקידו. גורם דיפלומטי המעורה בפרטי ההליך טען כי החקירה העלתה ממצאים שלפיהם ח'אן היה מעורב ב"התנהגות פסולה חמורה", כך דווח ברויטרס. יצוין כי ח'אן דחה לאורך כל החקירה את הטענות נגדו והכחיש בתוקף כי ביצע עבירה כלשהי. עם זאת, ההשעיה מתפקידו מהווה מהלך חריג ביותר בהיסטוריה של בית הדין הפלילי הבינלאומי. ההשעיה מגיעה על רקע מתיחות ממושכת בין ישראל לבין ח'אן. בחודשים האחרונים הגישה ישראל בקשה רשמית לפסול את ח'אן מן התביעה ולבטל את צווי המעצר שאושרו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. טראמפ: "נכריז על ניצחון מוחלט על איראן תוך שבועיים; ישראל לא תחזור להילחם" יוסי נכטיגל | 06:36 בבקשה שהוגשה לבית הדין, טענה ישראל כי ח'אן פעל ממניעים אישיים פסולים כדי לקדם טענות שקריות ובלתי מבוססות נגד ישראל. על פי דיווחים שפורסמו, ח'אן הגיש את הצווים נגד נתניהו וגלנט כדי להסיט את תשומת הלב הציבורית מהאשמות חמורות כנגדו בדבר התנהגות בלתי הולמת כלפי עובדת הכפופה לו.

נתניהו וגלנט ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

נציגיה של ישראל בבית הדין הפלילי מסרו כי "במסגרת זו, קידם התובע צווים חסרי-ביסוס ושערורייתיים, נגד ראש ממשלה ושר הבטחון לשעבר של מדינה דמוקרטית". עוד נכתב: "מדינת ישראל מדגישה כי זיהום ההליך שנגרם עקב מעשיו של התובע עמוק ובלתי ניתן לתיקון".

במקביל להשעיית ח'אן, ממשל טראמפ הידק את טבעת החנק סביב בית הדין הפלילי הבינלאומי. בשבוע שעבר הטיל מזכיר המדינה, מרקו רוביו, סנקציות אישיות קשות נגד שני שופטים נוספים בערכאת הערעורים, גוצ'ה לורדקיפאנידזה וארדנבאלסורן דאמדין.

הסנקציות, שכוללות איסור כניסה לארצות הברית והקפאת נכסים, הופכות את חייהם של השופטים לבלתי אפשריים. הן מונעות מהם שימוש בכרטיסי אשראי וביצוע עסקאות פיננסיות יומיומיות. זהו סבב הסנקציות הרביעי השנה, המצטרף לרשימה הולכת ומתארכת של שופטים והתובע הראשי שכבר נמצאים תחת מגבלות אמריקאיות.

בית הדין בהאג ( צילום: שאטרסטוק )

בוושינגטון הבהירו כי לא יסבלו "חריגה מסמכות" ו"לוחמה משפטית" נגד מדינות שאינן חברות באמנת רומא, כמו ארה"ב וישראל. בעוד שבבית הדין מגדירים את הצעדים כ"מתקפה בוטה על העצמאות השיפוטית", הממשל האמריקאי מאיים להמשיך בלחץ.

השעיית התובע הראשי מעוררת שאלות רבות לגבי המשך ההליכים המשפטיים נגד ישראל. על פי דיווחים קודמים, ח'אן ביקש להוציא צווי מעצר נוספים נגד בכירים ישראלים, במיוחד בנוגע למה שהוא כינה "פשעים שבוצעו בגדה המערבית".

שופטי בית הדין הפלילי הבינלאומי אסרו על ח'אן לפרסם בקשות חדשות לצווי מעצר נגד בכירים ישראלים במטרה למנוע מישראל להיאבק בהם בטרם אושרו. ההחלטה התקבלה בדלתיים סגורות במהלך החודש האחרון, ונאסר על ח'אן לפרסם כל מידע הנוגע לבקשות קיימות או מתוכננות לצווי מעצר.

כעת, עם השעיית ח'אן, נותר לראות מי ימלא את מקומו באופן זמני ומה יהיה גורלם של ההליכים המשפטיים שכבר החל.