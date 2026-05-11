טלטלה בבריטניה

אחרי כשלון מביך: 72 מחברי מפלגתו של סטארמר קוראים לו להתפטר

משבר פוליטי חריף סביב ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר: התפטרות עוזרים, מכתב מעשרות חברי פרלמנט וביקורת על תוצאות הבחירות המקומיות (בעולם)

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר (צילום: שאטרסטוק)

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר נמצא תחת לחץ פוליטי מחודש, לאחר שארבעה עוזרים מיניסטריאליים התפטרו ולמעלה מ-72 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור אותה הוא מייצג קראו בפומבי להתפטרותו.

הביקורת החריפה על סטארמר מתמקדת בעיקר בתוצאות הבחירות המקומיות האחרונות, שנחשבות לאחת המפלות הקשות של הלייבור בשנים האחרונות.

לטענת מבקריו, סטארמר נקט עד כה גישה זהירה מדי ונמנע מהחלטות נועזות, מה שהוביל לתחושת אכזבה בקרב מצביעים ולשחיקה בתמיכה הציבורית במפלגה. התוצאה, לדבריהם, באה לידי ביטוי ישיר בבחירות המקומיות האחרונות.

בנאום שנתן מוקדם יותר בפני פעילי המפלגה בלונדון ביקש סטארמר להרגיע את הרוחות והזהיר כי פתיחה במרוץ הנהגה רק תוביל לכאוס. הוא אף הבטיח להיות "נועז יותר" בניהולו.

למרות דבריו, המשבר במפלגה החריף. ארבעה עוזרים מיניסטריאליים הודיעו על התפטרותם, בטענה כי סטארמר אינו האדם המתאים להוביל את הלייבור לבחירות הכלליות הבאות הצפויות ב־2029, ואף הביעו תקווה לפתוח במרוץ הנהגה שעשוי להימשך שבועות ואף חודשים.

בין המתפטרים, טום ראטלנד, עוזרו של שר הסביבה, כתב במכתב ההתפטרות שלו כי "ברור לי כי ראש הממשלה איבד סמכות לא רק בתוך הסיעה הפרלמנטרית של הלייבור אלא גם ברחבי המדינה, וכי לא יוכל להשיב אותה".

בריטניהפיטוריםלחץהלייבורקיר סטארמר

