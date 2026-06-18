מוג'תבא חמינאי בהתייחסות ראשונה להסכם: "הייתה לי דעה שונה"

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שבר הערב (חמישי) שתיקה ומסר הודעה כתובה ראשונה מטעמו לאחר חתימת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לרפובליקה האיסלאמית של איראן. כצפוי, חמינאי לא הופיע באופן אישי ובחר להעביר את מסריו באמצעות הודעה כתובה בלבד.

"כידוע לכם, נחתם מזכר הבנות בין נשיאי איראן וארצות הברית", פתח חמינאי את דבריו. "הנשיא טראמפ הוא זה שמתוך חולשה וצורך, נקט בכל האמצעים הזמינים כדי להשיג מטרה זו".

המנהיג האיראני הודה כי בתחילה התנגד להסכם, אך בסופו של דבר נתן את אישורו. "עקרונית הייתה לי דעה שונה, אבל נתתי אישור בעקבות התחייבות שנתן לי הנשיא, במסגרת תפקידו כיו"ר המועצה העליונה לביטחון לאומי, בשמו ובשם חברי המועצה, לשמור על זכויות העם האיראני וחזית ההתנגדות".

ההודעה של חמינאי מגיעה שעות ספורות לאחר שהבית הלבן אישר רשמית כי הנשיא טראמפ חתם על מזכר ההבנות במהלך שהותו בפריז. כזכור, החתימה הדיגיטלית בוצעה הלילה והמסמך נכנס לתוקפו באופן מיידי.

בניגוד להודעות קודמות של מנהיגים איראנים, חמינאי בחר שלא להתייחס לפרטים הספציפיים של ההסכם, ולא להזכיר את הוויתורים האמריקניים המשמעותיים שכוללים הסרת סנקציות והקפאת נכסים בשווי מאות מיליארדי דולרים.

כפי שפורסם בכיכר השבת, מזכר ההבנות כולל 14 סעיפים בהם ארצות הברית מתחייבת להסיר סנקציות כלכליות, לשחרר נכסים איראנים קפואים ולהבטיח שיקום עתידי של המשק האיראני. בתמורה, איראן מתחייבת שלא להשיג נשק גרעיני בעתיד, אך ללא התייחסות ברורה למצב הנוכחי של תוכנית הגרעין.