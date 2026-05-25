המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי

הקשיים בהתקדמות במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן אינם נובעים רק מהמחלוקות בין הצדדים, כך לפחות עולה מדיווח חריג שפורסם ברשת CBS, המגלה מצב יוצא דופן בתוך ההנהגה האיראנית עצמה - מצב שמקשה באופן משמעותי על קידום המגעים.

על פי הדיווח, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר במקום לא ידוע וכמעט ללא קשר ישיר לעולם החיצון. הגישה אליו מתבצעת אך ורק דרך רשת מורכבת של שליחים - מה שגורם לכך שהמסרים מתיישנים לעיתים עד שהם מגיעים ליעדם. גורמים אמריקניים שצוטטו בדיווח מסרו כי זו אחת הסיבות המרכזיות לכך שההתקדמות בפרטי ההסכם המתגבש איטית מאוד. כאשר ארצות הברית מעבירה הצעות או פרטי טיוטה, חולף לעיתים זמן רב עד שמתקבלת תגובה מצד איראן. שני גורמים אמריקניים ציינו כי הקושי להגיע אל חמינאי ולעדכן אותו בפרטים גורם לעיכובים נרחבים בקבלת ההחלטות. גם הבכירים האיראנים שמנהלים את המגעים עם ממשל טראמפ מתקשים לתקשר ביניהם בתוך המערכת האיראנית עצמה. למרות הקשיים, בכיר בממשל האמריקני אמר אתמול כי חמינאי כבר אישר את המתווה הכללי של טיוטת ההסכם הנוכחית. גם הנשיא טראמפ עצמו כתב ברשת Truth Social כי הוא מצפה לקבל הכרעה סופית בימים הקרובים. חיים בבונקרים ממוגנים חמינאי, שעדיין מתאושש מהפציעות שספג בתקיפה שחיסלה את אביו עלי חמינאי בתחילת מבצע 'שאגת הארי', נוקט צעדי זהירות קיצוניים. לאורך השבועות האחרונים פורסמה שורה ארוכה של דיווחים על צעדי ההתגוננות שלו מחשש שהוא יותקף שוב. על רקע רצף החיסולים הנרחב של בכירים איראנים במלחמה - רבים חיים כיום במצב של הסתגרות כמעט מוחלטת במסתור. לפי הדיווח, גם בכירים בדרגים הגבוהים ביותר בממשל האיראני אינם יודעים היכן הוא נמצא ואין להם דרך ליצור איתו קשר ישיר. במקום זאת, ההודעות מועברות דרך רשת של שליחים שנועדה לטשטש את מיקומו.

טראמפ ונתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

גורם אמריקאי הסביר כי זו הסיבה שבכירים איראנים אומרים לעיתים ש"המנהיג העליון אישר את המסגרת" או ש"מחכים לתשובה הסופית לגבי סעיפי ההסכם", כאשר המצב הוא שכל מידע שמגיע אליו הוא מיושן חלקית, והתגובות שלו מגיעות באיחור משמעותי.

עוד דווח כי חמינאי מעביר לאנשיו הנחיות כלליות בלבד, ומבהיר אילו נושאים אפשר לנהל עליהם משא ומתן ואילו נושאים כלל אינם פתוחים לדיון. על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', חמינאי הסמיך את יו"ר הפרלמנט מוחמד-באקר קאליבאף, ראש צוות המשא ומתן האיראני, לקבל החלטות במשא ומתן, תוך קביעת גבולות ברורים.

על פי הדיווח ב-CBS, רבים ממנהיגי איראן לא ראו אור יום במשך שבועות, שכן הם שוהים בבונקרים ממוגנים מאוד ונמנעים מלדבר זה עם זה אלא רק כשאין ברירה.

אחד הגורמים האמריקניים תיאר את המצב ואמר כי "לצפות בהם מנסים להבין איך לתקשר אחד עם השני זה כמעט כמו לצפות בסיטקום (קומדיה. י"ג). הם פשוט מיואשים לחלוטין".

למרות זאת, אתמול הופיעו שלושה מהגורמים הצבאיים הבכירים ביותר באיראן בציבור, לציון אחד הימים הסמליים בלוח השנה האיראני - יום השנה לשחרור העיר ח'ורמשהר במלחמת איראן-עיראק.

בתמונה שפורסמה בתקשורת באיראן נראו עלי עבד-לאהי, מפקד מפקדת החירום ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן, יחד עם סגן מפקד צבא איראן חביב-אללה סאיארי ומפקד זרוע האוויר של משמרות המהפכה מג'יד מוסאווי.

בינתיים, בירושלים שורר חשש כבד כי ההנהגה האיראנית מהתלת בצוות המשא ומתן האמריקני ומוליכה אותו שולל. החשש הזה מתעצם על רקע הדיווחים על התקדמות דיפלומטית אפשרית בין וושינגטון לטהראן, כאשר בדרג המדיני בישראל סבורים כי טראמפ מעדיף בבירור לקדם עסקה מהירה עם איראן ולא לחזור למסלול של לחימה צבאית נרחבת.