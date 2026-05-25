משבר תקשורת בטהראן

המנהיג העליון של איראן במסתור: הבידוד של מוג'תבא חמינאי מקשה על המשא ומתן עם ארה"ב

החשש מפני חיסולו של המנהיג העליון של איראן מקשה על ההתקדמות בשיחות עם ארה"ב | גורמים אמריקנים חושפים כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי מסתתר במקום לא ידוע ללא קשר ישיר לעולם ההגישה אליו נעשית רק דרך רשת מורכבת של שליחים, וכך המסרים מתיישנים עד שהם מגיעים ליעדם

המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי

הקשיים בהתקדמות במשא ומתן בין ל אינם נובעים רק מהמחלוקות בין הצדדים, כך לפחות עולה מדיווח חריג שפורסם ברשת CBS, המגלה מצב יוצא דופן בתוך ההנהגה האיראנית עצמה - מצב שמקשה באופן משמעותי על קידום המגעים.

על פי הדיווח, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר במקום לא ידוע וכמעט ללא קשר ישיר לעולם החיצון. הגישה אליו מתבצעת אך ורק דרך רשת מורכבת של שליחים - מה שגורם לכך שהמסרים מתיישנים לעיתים עד שהם מגיעים ליעדם.

גורמים אמריקניים שצוטטו בדיווח מסרו כי זו אחת הסיבות המרכזיות לכך שההתקדמות בפרטי ההסכם המתגבש איטית מאוד.

כאשר ארצות הברית מעבירה הצעות או פרטי טיוטה, חולף לעיתים זמן רב עד שמתקבלת תגובה מצד איראן. שני גורמים אמריקניים ציינו כי הקושי להגיע אל חמינאי ולעדכן אותו בפרטים גורם לעיכובים נרחבים בקבלת ההחלטות. גם הבכירים האיראנים שמנהלים את המגעים עם ממשל מתקשים לתקשר ביניהם בתוך המערכת האיראנית עצמה.

למרות הקשיים, בכיר בממשל האמריקני אמר אתמול כי חמינאי כבר אישר את המתווה הכללי של טיוטת ההסכם הנוכחית. גם הנשיא טראמפ עצמו כתב ברשת Truth Social כי הוא מצפה לקבל הכרעה סופית בימים הקרובים.

חיים בבונקרים ממוגנים

חמינאי, שעדיין מתאושש מהפציעות שספג בתקיפה שחיסלה את אביו עלי חמינאי בתחילת מבצע 'שאגת הארי', נוקט צעדי זהירות קיצוניים. לאורך השבועות האחרונים פורסמה שורה ארוכה של דיווחים על צעדי ההתגוננות שלו מחשש שהוא יותקף שוב. על רקע רצף החיסולים הנרחב של בכירים איראנים במלחמה - רבים חיים כיום במצב של הסתגרות כמעט מוחלטת במסתור.

לפי הדיווח, גם בכירים בדרגים הגבוהים ביותר בממשל האיראני אינם יודעים היכן הוא נמצא ואין להם דרך ליצור איתו קשר ישיר. במקום זאת, ההודעות מועברות דרך רשת של שליחים שנועדה לטשטש את מיקומו.

טראמפ ונתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

גורם אמריקאי הסביר כי זו הסיבה שבכירים איראנים אומרים לעיתים ש"המנהיג העליון אישר את המסגרת" או ש"מחכים לתשובה הסופית לגבי סעיפי ההסכם", כאשר המצב הוא שכל מידע שמגיע אליו הוא מיושן חלקית, והתגובות שלו מגיעות באיחור משמעותי.

עוד דווח כי חמינאי מעביר לאנשיו הנחיות כלליות בלבד, ומבהיר אילו נושאים אפשר לנהל עליהם משא ומתן ואילו נושאים כלל אינם פתוחים לדיון. על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', חמינאי הסמיך את יו"ר הפרלמנט מוחמד-באקר קאליבאף, ראש צוות המשא ומתן האיראני, לקבל החלטות במשא ומתן, תוך קביעת גבולות ברורים.

על פי הדיווח ב-CBS, רבים ממנהיגי איראן לא ראו אור יום במשך שבועות, שכן הם שוהים בבונקרים ממוגנים מאוד ונמנעים מלדבר זה עם זה אלא רק כשאין ברירה.

אחד הגורמים האמריקניים תיאר את המצב ואמר כי "לצפות בהם מנסים להבין איך לתקשר אחד עם השני זה כמעט כמו לצפות בסיטקום (קומדיה. י"ג). הם פשוט מיואשים לחלוטין".

למרות זאת, אתמול הופיעו שלושה מהגורמים הצבאיים הבכירים ביותר באיראן בציבור, לציון אחד הימים הסמליים בלוח השנה האיראני - יום השנה לשחרור העיר ח'ורמשהר במלחמת איראן-עיראק.

בתמונה שפורסמה בתקשורת באיראן נראו עלי עבד-לאהי, מפקד מפקדת החירום ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן, יחד עם סגן מפקד צבא איראן חביב-אללה סאיארי ומפקד זרוע האוויר של משמרות המהפכה מג'יד מוסאווי.

בינתיים, בירושלים שורר חשש כבד כי ההנהגה האיראנית מהתלת בצוות המשא ומתן האמריקני ומוליכה אותו שולל. החשש הזה מתעצם על רקע הדיווחים על התקדמות דיפלומטית אפשרית בין וושינגטון לטהראן, כאשר בדרג המדיני בישראל סבורים כי טראמפ מעדיף בבירור לקדם עסקה מהירה עם איראן ולא לחזור למסלול של לחימה צבאית נרחבת.

10
כי לה' המלוכה ומושל בגוים הבטיח לנו הקב"ה שכל הקמים עלינו לרעה הוא ישמידם הבונקרים לא יעזרו להם כמו שפרעה הרשע לא עזר לו כלום מה שחשוב עכשיו זה שעם ישראל יתחזק באמירת תהילים ובקבלת שבת מוקדם וה' ילחם לכם ואתם תחרישון
עזרא
9
איזה משא ומתן ואיזה נעליים?! לרשעים האלה אין תיקון אלא בקבר! ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם חמינאי הכלב הזה מתחבא כמו עכבר מורעל? מצוין! זה הזמן לשלוח לשם את מטוסי חיל האוויר לקדוח בבטון של הבונקר שלו ולעשות ממנו ומכל המפקדים שלו שם אפר ואבק אסור לעצור לשנייה כסאח עד הסוף
יאיר
8
המצב הוא פיקוח נפש ממש ובפיקוח נפש אין שום חשבונות חמינאי והכנופיה שלו בבונקרים זה הזמן להכות בהם בלי הפסקה צריך להילחם ברשע עד חורמה שום טיוטת הסכם לא תגן עלינו רק יד קשה אכזרית ותקיפה מול האויב האיראני להשמיד את היכולות שלהם לחלוטין בלי להסס לרגע
ליאור
7
שבועות הם לא ראו אור יום? הלוואי שלא יראו אור יום בחיים שלהם ויחנקו שם בפנים צריך לזרוק להם גז לתוך המערות שימותו כמו ג'וקים מנהיג עליון עלק אתה מנהיג של פח זבל טיל אחד מדויק שיקבור אותך עמוק באדמה יחד עם הפתקים והשליחים שלך בלי רחמים ורק דם ואש
שרלי
6
הדרג המדיני בירושלים חייב להציב קו אדום חריף ולהבהיר שלא נהיה שותפים לשום הסכם שמשאיר את חמינאי בחיים הניסיון לנהל משא ומתן מול מערכת משותקת ומנותקת הוא כשל אסטרטגי חמור שעל השרים לעצור באופן מיידי חובה להוביל מדיניות התקפית קשוחה בטהראן בדמשק ובביירות כדי להביא לקריסה מוחלטת של האויב
דואק
5
טראמפ אל תיפול במלכודת ה'סיטקום' של טהראן הנתק של חמינאי הוא תרגיל מבריק של הונאה פרסית כדי למשוך זמן להעשיר עוד אורניום ולסחוט ויתורים מנהיג חלש בבונקר יחתום על הסכם שאין לו שום יכולת או כוונה לאכוף עסקה מהירה עכשיו היא פרס לטרור רק לחץ צבאי מקסימלי יביא כניעה אמיתית
תומר
4
זה הזמן להגביר את הלחץ, לא לעצור! כשהאויב בבונקרים, מנותק קשר ומבוהל זה הרגע להנחית את המכה המכרעת על מתקני הגרעין ההיסטוריה מלמדת שחוסר יציבות בצמרת של דיקטטורה הוא חלון ההזדמנויות הטוב ביותר לפעולה צבאית משתקת אסור לתת להם זמן להתאושש ולארגן מחדש את השורות
הרץ
3
אם מנהיגי איראן פוחדים לראות אור יום, זה מוכיח שהסנקציות והלחץ המלחמתי עובדים. למה שארצות הברית תזרוק חבל הצלה למשטר קורס שנמצא בתוך בונקרים? עסקה עכשיו רק תממן מחדש את משמרות המהפכה ותחזיר אותם לרחובות. תמשיכו ללחוץ על ההדק הכלכלי והצבאי עד לקריסה מוחלטת
ברקאי
2
שום הסכם עם עמלק לא יחזיק מים טראמפ צריך להבין עם רוצחים לא עושים עסקים אותם משמידים כל עוד הם בחיים ומחזיקים בכוח הם יהוו איום הדיפלומטיה הזו היא טעות אנחנו צריכים להמשיך למחוץ את כל ראשי הטרור עד שלא יישאר מהם זכר אש הניצחון צריכה לבעור עד סוף המלאכה
יוסף
1
להכות בעוצמה אדירה להשמיד כל מפקד ומפקדה שמסכן את ביטחון ישראל לחסל את כל מי שמזמן מתקפות או מפעיל מערכי טילים למחוק את כל בסיסי החזיתות ולהבטיח שכל ראשי הטרור בעזה בלבנון ואיראן יאבדו לנצח מהשטח
איתן

