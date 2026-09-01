המשאית שהיטלטלה בדרכים

בעוד אוקראינה תוקפת בכל הכוח בעומק רוסיה, בצורה שמדהימה את העולם ואת העם הרוסי, הצבא הרוסי ממשיך לתקוף יעדים אזרחיים באוקראינה ואף כובש שטחים במחוזות שלאורך קווי החזית. בחודש האחרון טענו הרוסים כי כבשו את העיר האסטרטגית קונסטנטינובקה שבמחוז דונייצק והם מתקדמים גם במחוזות אחרים.

כדי לשבור את האוכלוסיה ואת העורף הצבאי הם מפציצים ללא רחם מתקני אנרגיה ומים אזרחיים וגורמים למשבר הומנטירי. המשבר החריף ביותר נמצא כעת בעיר חרסון כאשר הגישה למי שתייה בטוחים הפכה לאתגר קשה ובלתי אפשרי, זאת בשל תקיפות חוזרות ונשנות על סכרים של נהר באזור שממנו נשאבים מי שתיה, וכן על רשת האנרגיה – מה שגורם להפסקת פעילותן של המשאבות, של אספקת המים ולמרבה הצער גם של קירור תרופות. בשל כך פנה רבה של העיר ושליח חב"ד הרב יוסי וולף ל'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU) וביקש עזרה דחופה בסיוע הומנטירי לטובת מאות היהודים שעוד נשארו בעיר. ואכן, אחרי שהושגו האישורים הצבאיים למעבר המשאית לעיר המופגזת והסמוכה לחזית, יצאו לדרכם חמשה עובדי סיוע של הפדרציה במשאית שכללה חביות מים לשתיה, שישיות מים לכל משפחה וכן עזרה הומניטרית רבה שכללה תרופות, מזון לתינוקות, טיטולים, מגבונים, ביגוד רב לכל הגילאים, חבילות של נייר טואלט ומוצרי היגיינה וטואלטיקה לכל משפחה.

חלק מבקבוקי המים שהגיעו באספקה מיוחדת לתושבי העיר

למרות שהמצב בחרסון לא מרנין בלשון המעטה מתחילת המלחמה, הפעם הקודמת שבה יצאה משאית כזו לדרכה היתה לפני כשלש וחצי שנים, עם שחרור העיר מידי הרוסים שכבשו אותה. כאז גם עתה, למשאית הסיוע לקח יותר מ-30 שעות לצלוח את 300 הקילומטרים המפרידים בין העיר דניפרו שבה נמצאים משרדי ומחסני הפדרציה לבין חרסון.

הסיבה לכך היא מחסומי הדרכים הרבים בדרך לעיר, החסומה בפני אזרחים בגלל הפצצות תכופות, חשש ממוקשים, והעובדה שכניסת משאיות לעיר אפשרית רק עם ליווי צבאי. רק קשרים שהפעילו ראשי 'הפדרציה' מול ראשי הצבא והממשל האוקראיני הביאו בסופו של דבר לאישור המיוחל והמשאית נכנסה לעיר. עם הגעתה לרחבת בית הכנסת ובית חב"ד המרכזי, עזרו כמה מיהודי העיר לפרוק אותה במשך שעה ארוכה.

במקביל לכך, בימים האחרונים הסתיים מבצע של משלוח ביגוד ומוצרי טואלטיקה והיגיינה לבתיהם של יהודים בשורה של ערים קטנות באזור החזית לקראת חודש החגים.