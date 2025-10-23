דרמה בחרסון: טיל פגע ישירות בבית הכנסת; הרב ניצל ברגע האחרון

אירוע חריג בלב העיר חרסון: טיל פגע ישירות בבית הכנסת המרכזי וגרם להרס כבד לאולם התפילה. הרס רב נגרם גם למשרדו של רב העיר ושליח חב"ד הרב יוסף יצחק וולף, שניצל בנס דקות אחדות קודם, כשיצא לקביעת מזוזה באחד מבתי הקהילה.
"זה היה רגע של השגחה פרטית גלויה", אמר הרב וולף, "הקירות רעדו, והיכל התפילה, לב הקהילה נהרס כליל. אבל רוחנו לא תישבר.
"אנו נחזק את הקהילה ונשקם את בית הכנסת כדי שהתפילות ימשיכו להישמע בו, בעזרת ה'".
האירוע מתרחש שבועיים בלבד אחרי הטיל שנפל במקום לפני שבועיים. פצצת מצרר פיזרה עשרות פצצות קטנות ולאחר מכן נעצרה בקיר בית הכנסת.
לפני פחות מארבעה חודשים ניצל הרב וולף מכתב"מ שפגע ברכבו האישי. הוא ובני משפחתו ניצלו בנס. לאחר כמעט ארבע שנות מלחמה, הקול היהודי בחרסון ממשיך להדהד.
0 תגובות