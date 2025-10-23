דרמה בחרסון: טיל פגע ישירות בבית הכנסת; הרב ניצל ברגע האחרון

אירוע חריג בלב העיר חרסון: טיל פגע ישירות בבית הכנסת המרכזי וגרם להרס כבד לאולם התפילה. הרס רב נגרם גם למשרדו של רב העיר ושליח חב"ד הרב יוסף יצחק וולף, שניצל בנס דקות אחדות קודם, כשיצא לקביעת מזוזה באחד מבתי הקהילה.

"זה היה רגע של השגחה פרטית גלויה", אמר הרב וולף, "הקירות רעדו, והיכל התפילה, לב הקהילה נהרס כליל. אבל רוחנו לא תישבר.

"אנו נחזק את הקהילה ונשקם את בית הכנסת כדי שהתפילות ימשיכו להישמע בו, בעזרת ה'".