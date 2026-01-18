ההפגנה מול הבית הלבן ( צילום: לפי סעיף 27א )

ביום שישי האחרון, הפגינו עשרות כורדים מול הבית הלבן במחאה על חידוש הלחימה נגד הכוחות הלוחמים בצפון סוריה. הטבח החל בשבוע שעבר לאחר שהכורדים והממשל לא הגיעו להסכמות על השתלבות בצבא הסורי הלאומי תחת הנשיא שרעא.

בין המפגינים נצפו גם דגלי ישראל, לאור הקשר הקרוב בין האוכלוסייה הכורדית למדינה היהודית, שכולל גם לפי דיווחים סיוע שקט מצד ישראל. צבא סוריה הרחיב בסוף השבוע את אחיזתו בצפון המדינה והשתלט על שטחים אסטרטגיים שהיו תחת שליטה כורדית במשך יותר מעשור. כוחות הממשל כבשו את העיר טבקה, את הסכר הסמוך לה ואת סכר החירות הממוקם מערבית לעיר א-רקה. במקביל להתקדמות הקרקעית, הודיעה חברת הנפט הסורית כי שדות הנפט רסאפה וסופיאן נתפסו מחדש ויוחזרו לפעילות בתקופה הקרובה. בתגובה להתקדמות הצבא, פוצצו לוחמי הכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF - כורדים) שני גשרים מרכזיים על נהר הפרת באזור א-רקה, בהם גשר אל-ראשיד החדש. המהלך הגיע לאחר שבועות של מתיחות סביב יישום הסכם מרץ 2025, שנועד לשלב את הכוחות הכורדיים בתוך הצבא הלאומי תחת הנהגת הנשיא אחמד אל-שרע. העימותים הנוכחיים החלו לאחר שהמשא ומתן על שילוב הגופים הצבאיים והאזרחיים במוסדות המדינה הגיע למבוי סתום.

צבא סוריה מתעלל בכורדים ( צילום: לפי סעיף 27א )

מפקדת ה-SDF האשימה את הממשל בדמשק בהפרת הבנות קודמות ומסרה כי "דמשק הפרה את ההסכמים האחרונים ובגדה בכוחותינו". מנגד, צבא סוריה קרא לכוחות הכורדיים "למלא באופן מיידי את התחייבויותיו המוצהרות ולהיסוג באופן מלא ממזרח לנהר". על פי הדיווחים, ארבעה חיילים סורים נהרגו בעימותים, וגם בצד הכורדי נרשמו אבדות בנפש.

במישור הבינלאומי, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, בראד קופר, קרא לצבא סוריה "להפסיק כל פעולה התקפית באזורים שבין העיר חלב לעיירה טבקה".

נשיא צרפת עמנואל מקרון ומנהיג כורדיסטן העיראקית נצ'ירוואן ברזאני הצטרפו לקריאה להפסקת אש. השליח האמריקני טום באראק הגיע לארביל כדי להיוועד עם מפקד ה-SDF מזלום עבדי בניסיון למנוע הסלמה נוספת.

בעיירה דיר חאפר, שם החלה הנסיגה הכורדית הראשונית, נרשם שקט יחסי עם כניסת כוחות הממשל. חוסיין אל-ח'אלף, תושב המקום, התייחס למצב ואמר כי "זה קרה עם כמות מינימלית של אבדות. נשפך מספיק דם במדינה הזו, סוריה. הקרבנו ואיבדנו מספיק – אנשים עייפים מזה".