הספר יצא לטיול מסביב לעולם - וחזר לספרייה אחרי 36 שנה

ספר הוחזר באיחור של 36 שנה לספרייה בארצות הברית, לאחר שעבר טיול דרך יוון | "הוא סבב את העולם וטופל היטב, כפי שאתם יכולים לראות. ועכשיו הוא יכול למצוא את דרכו חזרה הביתה", כתב השולח (בעולם)

הספר שהוחזר באיחור (צילום: מתוך חשבון הפייסבוק של ‎Fairfax County Public Library‎‏)

ספר ילדים הוחזר באיחור של 36 שנה לספריית צ׳נטילי במחוז פיירפקס שבארצות הברית, לאחר שעבר טיול דרך יוון.

מערכת הספריות של מחוז פיירפקס פרסמה את החזרת הספר בעמוד הפייסבוק שלה ביום חמישי.

הספר, "הארי הכלב המלוכלך" (Harry the Dirty Dog), נלקח לראשונה ב־6 בנובמבר 1989 על ידי דיפלומטים מ.

"ההורים שלי כבר פרשו לגמלאות ביוון, ואני מצאתי את הספר על המדפים שלהם," כתב דימיטריס, בנם, בהודעה ששלח לספרייה. "הוא סבב את העולם וטופל היטב, כפי שאתם יכולים לראות. ועכשיו הוא יכול למצוא את דרכו חזרה הביתה."

מערכת הספריות של מחוז פיירפקס ציינה: "תודה להורי דימיטריס על הטיפול המעולה בספר, ולדימיטריס על עזרתו להחזיר את הספר למדפים שלנו."

