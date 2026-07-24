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ראש העיר לונדון ומושל מרילנד הצטרפו לממדאני: "נתניהו פושע מלחמה"

סאדיק חאן ווס מור הצטרפו לקריאה לאכוף את צו המעצר נגד ראש הממשלה • חאן: "מי שהואשמו ברצח עם חייבים לעמוד למשפט" | סערה דיפלומטית (בעולם)

ראש העיר לונדון, סאדיק קאן (צילום: shutterstock)

ראש העיר לונדון סאדיק חאן ומושל מרילנד וס מור הצטרפו הלילה לראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני בקריאה למנוע ביקורים של ראש הממשלה במדינותיהם, ולדאוג שיעמוד לדין בעקבות צו המעצר שהוציא נגדו בית הדין הפלילי הבינלאומי.

בריאיון שנערך עם ראש העיר לונדון, נשאל חאן אם בריטניה תאכוף את צו המעצר נגד ראש הממשלה הישראלי. חאן, המוכר כחבר קרוב של ממדאני, השיב בנחרצות: "מי שהואשמו ברצח עם חייבים לעמוד למשפט". לדבריו, הוא יפעיל לחץ על ראש הממשלה הבריטי כדי להבטיח ש"החוק ייאכף" במידה ונתניהו יבקר אי פעם בלונדון.

"אנשים שמבצעים רצח עם אינם רצויים בלונדון", הוסיף חאן בהתבטאות חריפה שעוררה סערה דיפלומטית. יצוין כי חאן שימש בעבר כחבר פרלמנט מטעם מפלגת הלייבור הבריטית, ונחשב לדמות פוליטית משפיעה בבריטניה.

מושל מרילנד: "ביצע פשעי מלחמה"

גם מושל מרילנד וס מור השמיע דברים דומים וטען כי נתניהו ביצע פשעי מלחמה וצריך להיעצר. "מניעת מזון מבני אדם ושימוש בו ככלי נשק הם פשע מלחמה", אמר מור. "אני חושב ללא ספק שהוא ביצע פשעי מלחמה, ושהוא חייב לתת על כך את הדין".

חשיבות דבריו של מור טמונה במיקומה הגיאוגרפי של המדינה שבראשה הוא עומד: כל ביקור של ראש הממשלה בבית הלבן כולל מעבר פיזי בשטחה הריבוני של מדינת מרילנד, מכיוון שמנהיגים זרים המגיעים לוושינגטון נוחתים בדרך כלל בבסיס חיל האוויר אנדרוז הממוקם בשטחה. בלשכת המושל סירבו להשיב לשאלה אם המדינה תנסה לעצור את נתניהו אם ינחת בה.

ההתפתחות מגיעה לאחר שראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הודה השבוע כי אין בסמכותו לאכוף את צו המעצר נגד נתניהו. "בחנו כל דרך אפשרית", אמר בסרטון שפרסם, "אין לנו סמכות לעשות זאת". עם זאת, ממדאני המשיך לתקוף בחריפות את ראש הממשלה הישראלי וכינה אותו "פושע מלחמה" ו"האדריכל של רצח עם מחריד נגד העם הפלסטיני".

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני (צילום: Mayor Zohran Kwame Mamdani)

תגובות חריפות בישראל

ההתבטאויות עוררו תגובות חריפות בישראל. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שיגר מתקפה חריפה בחשבון ה-X שלו נגד ממדאני. "ההשמצות האנטישמיות שלך נגד ראש ממשלת ישראל, מפקדיה וחייליה ממקמות אותך בצד הלא נכון של ההיסטוריה", כתב בנט, "לצד אלה שמכחישים את ה-7 באוקטובר ומחו בקמפוסים ב-8 באוקטובר בתמיכה בחמאס הג'נוסיידלי".

גם שגריר בישראל מייק האקבי קרא למעצרו של ממדאני. "הוא אנטישמי רשע שמשקר בכוונה על דברים חמורים כמו 'רצח עם' כדי לעורר שנאה כלפי יהודים", כתב האקבי. "אם מישהו צריך להיעצר, זה ראש עיריית ניו יורק על הסתה".

הסנאטור הרפובליקני טים סקוט הגיב אף הוא: "זוהראן ממדאני קורא לבנימין נתניהו פושע מלחמה – זה לגמרי מגוחך. אותו קהל שממהר לגנות את ישראל לעולם אין לו הרבה לומר על המחבלים שהתחילו את המלחמה, טבחו באזרחים, חטפו ילדים, ועדיין מתחבאים מאחורי האנשים שלהם עצמם".

יצוין כי ממשל טראמפ הבהיר בעבר כי ארה"ב לא תאכוף את צו המעצר נגד נתניהו, וכי ראש הממשלה הישראלי יהיה רצוי בוושינגטון.

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