ראש העיר לונדון סאדיק חאן ומושל מרילנד וס מור הצטרפו הלילה לראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני בקריאה למנוע ביקורים של ראש הממשלה בנימין נתניהו במדינותיהם, ולדאוג שיעמוד לדין בעקבות צו המעצר שהוציא נגדו בית הדין הפלילי הבינלאומי.

בריאיון שנערך עם ראש העיר לונדון, נשאל חאן אם בריטניה תאכוף את צו המעצר נגד ראש הממשלה הישראלי. חאן, המוכר כחבר קרוב של ממדאני, השיב בנחרצות: "מי שהואשמו ברצח עם חייבים לעמוד למשפט". לדבריו, הוא יפעיל לחץ על ראש הממשלה הבריטי כדי להבטיח ש"החוק ייאכף" במידה ונתניהו יבקר אי פעם בלונדון.

"אנשים שמבצעים רצח עם אינם רצויים בלונדון", הוסיף חאן בהתבטאות חריפה שעוררה סערה דיפלומטית. יצוין כי חאן שימש בעבר כחבר פרלמנט מטעם מפלגת הלייבור הבריטית, ונחשב לדמות פוליטית משפיעה בבריטניה.

מושל מרילנד: "ביצע פשעי מלחמה"

גם מושל מרילנד וס מור השמיע דברים דומים וטען כי נתניהו ביצע פשעי מלחמה וצריך להיעצר. "מניעת מזון מבני אדם ושימוש בו ככלי נשק הם פשע מלחמה", אמר מור. "אני חושב ללא ספק שהוא ביצע פשעי מלחמה, ושהוא חייב לתת על כך את הדין".

חשיבות דבריו של מור טמונה במיקומה הגיאוגרפי של המדינה שבראשה הוא עומד: כל ביקור של ראש הממשלה בבית הלבן כולל מעבר פיזי בשטחה הריבוני של מדינת מרילנד, מכיוון שמנהיגים זרים המגיעים לוושינגטון נוחתים בדרך כלל בבסיס חיל האוויר אנדרוז הממוקם בשטחה. בלשכת המושל סירבו להשיב לשאלה אם המדינה תנסה לעצור את נתניהו אם ינחת בה.

ההתפתחות מגיעה לאחר שראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הודה השבוע כי אין בסמכותו לאכוף את צו המעצר נגד נתניהו. "בחנו כל דרך אפשרית", אמר בסרטון שפרסם, "אין לנו סמכות לעשות זאת". עם זאת, ממדאני המשיך לתקוף בחריפות את ראש הממשלה הישראלי וכינה אותו "פושע מלחמה" ו"האדריכל של רצח עם מחריד נגד העם הפלסטיני".