לוקשנקו קים ג'ונג און ( צילום: צפון קוריאה )

ביקורו הרשמי של נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, בצפון קוריאה הגיע לסיומו בטקס פרידה אישי של קים ג'ונג און בשדה התעופה, אך הדי הדיונים והמתנות שהוחלפו ממשיכים להעסיק את העולם. המפגש, שהוגדר על ידי לוקשנקו כ"שלב חדש" ביחסים בין המדינות, כלל חתימה על הסכם ידידות ושיתוף פעולה במטרה לאחד כוחות מול "לחץ בלתי חוקי מהמערב".

לוקשנקו הגדיר כ"שלב חדש" ביחסים, תוך שהוא מודה בכנות: "נכון, לא היה בינינו שיתוף פעולה הדוק, בעיקר באשמתנו. אבל אני שמח לציין ששיתוף הפעולה התעצם משמעותית כעת"

רגע השיא בביקור היה חילופי המתנות האישיות. לוקשנקו בחר להעניק לקים ג'ונג און מתנה בעלת משמעות סמלית ופרקטית כאחד: רובה סער מדגם VSK מתוצרת בלארוסית. בעת הענקת הנשק, ציין לוקשנקו "כרגע האנשים שלנו לא נלחמים, אבל נשק קל תמיד יהיה נחוץ לחייל. הנה, התחלנו לייצר נשק קל". קים ג'ונג און הפגין עניין רב ברובה, בחן אותו בקפידה, שאל על מאפייניו הטכניים ואף ניסה לבצע דריכה של הנשק לעיני המצלמות.

לוקשנקו קים ג'ונג און ( צילום: צפון קוריאה )

מלבד הרובה, לוקשנקו הביא עמו טעמים מהבית, כולל שוקולד "פרזידנט", מרשמלו בלארוסי ולחם שחור מסורתי. הוא גם העניק לקים את "חגורת סלוצק" – פריט אמנות בלארוסי מקודש שנחשב לסמל לאצולה. גם משפחתו של קים לא קופחה: רעייתו קיבלה זר פרחים משובץ באבני חן, ובתו קיבלה קופסת תכשיטים אמנותית.

קים העניק ללוקשנקו מטבע זהב שהוטבע במיוחד, וציין: "זה זהב לכבוד הביקור, הביקור שלך". בנוסף, הוא העניק לו כד חרס גדול המעוטר בצדפות, עליו נאמר בווידאו: "זאת צדפה שעשויה משלושה סוגים שונים".

לוקשנקו קים ג'ונג און ( צילום: צפון קוריאה )

מצידו, קים ג'ונג און העניק למקבילו הבלארוסי חרב (סייף), כד חרס גדול המעוטר בצדפים בסגנון קוריאני מסורתי, ומטבע זהב למזכרת שהוטבע במיוחד לכבוד הביקור.

הביקור הדגיש את ההתקרבות המהירה בין פיונגיאנג למינסק, שתי בעלות ברית קרובות של רוסיה. לוקשנקו הודה כי בעבר לא היה שיתוף פעולה הדוק מספיק, אך כעת, במציאות של "טרנספורמציה עולמית", המדינות חייבות לעמוד יחד כדי להגן על ריבונותן.

לוקשנקו קים ג'ונג און ( צילום: צפון קוריאה )

לוקשנקו קים ג'ונג און ( צילום: צפון קוריאה )

בנוסף לפן המדיני, לוקשנקו הניח פרחים באנדרטת השחרור לחיילים סובייטים, מחווה שביצע לבקשת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, כסמל להכרת תודה על הסיוע הרוסי. הביקור נחתם בתחושת סולידריות מלאה, כששני המנהיגים מצהירים על חזית מאוחדת אל מול הסנקציות והלחצים הבינלאומיים.