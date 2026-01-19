אל מול האיום המוחשי של טיל ה"אורשניק" הרוסי, נשיא צרפת עמנואל מקרון נוטש את הדיפלומטיה המעודנת ויוצא בהכרזה שמהדהדת בכל בירות אירופה: "היבשת כולה נמצאת בכוונת". זהו סיפורו של המרוץ האירופי לחימוש מחדש, ברגע שבו המהירות של פוטין פוגשת את המציאות החדשה של פריז, ברלין ולונדון.

בנאום שנתי ודרמטי שנשא בפני הכוחות המזוינים בבסיס חיל האוויר איסטרה שבדרום צרפת, הבהיר מקרון כי אירופה אינה יכולה עוד לעמוד מן הצד. "אנחנו נמצאים בטווח האש של רוסיה", הכריז הנשיא הצרפתי, כשהוא מתייחס ישירות לשיגור טיל ה"אורשניק" לעבר מערב אוקראינה, סמוך לגבול פולין. מקרון שלח מסר חד לכל מי שסבור שרוסיה היא בעיה רחוקה: האיום הזה נוגע לכל אזרח ביבשת.

הדאגה של מקרון אינה תיאורטית. טיל האורשניק (המכונה "עץ האגוז") הוא נשק בליסטי לטווח בינוני המסוגל להגיע למהירות דמיונית של 13,000 קמ"ש (מאך 10). המשמעות היא שהטיל יכול לפגוע בבירות אירופה בתוך דקות בודדות מרגע השיגור, ללא יכולת יירוט קיימת. מקרון מבין כי השימוש בנשק זה, שתואר על ידי פוטין כבעל עוצמה של "נפילת מטאוריט", הוא כלי של טרור פסיכולוגי שנועד להרתיע את המערב מהתערבות צבאית.

מקרון לא הסתפק באזהרות, אלא התווה דרך פעולה אגרסיבית להשבת ההרתעה האירופית: הנשיא קרא לצרפת, גרמניה ובריטניה להתאחד בפיתוח מערכות תקיפה ארוכות טווח שישתוו ליכולות הרוסיות.

מקרון העניק דחיפות מחודשת ליוזמת "הגישה האירופית לתקיפה ארוכת טווח", הכוללת שיתוף פעולה בין איטליה, פולין, הולנד ומדינות נוספות. בזמן שגרמניה ובריטניה מפתחות נשק מדויק לטווח של מעל 2,000 ק"מ, צרפת מקדמת טיל שיוט יבשתי לטווח של 1,000 ק"מ, שטיסות המבחן שלו מתוכננות ל-2028.

ברגע של כנות נדירה, הודה מקרון כי צרפת ואירופה נותרו מאחור בכל הנוגע למערכות בלתי מאוישות (כטב"מים), תחום שבו אוקראינה הפגינה חדשנות רבה בשדה הקרב. כדי לסגור את הפער, הכריז הנשיא על תוכנית התחמשות חסרת תקדים: הגדלת תקציב הביטחון ל-36 מיליארד אירו עד שנת 2030, כאשר כבר בשנת 2026 יוקצו 3.5 מיליארד אירו לשיפור יכולות טכנולוגיות דחופות.

התקיפה הרוסית בלבוב ב-9 בינואר, שכוונה לפי הדיווחים למתקן אחסון הגז הגדול ביבשת, הייתה עבור מקרון הוכחה סופית שרוסיה מנהלת מדיניות אגרסיבית שאינה עוצרת בגבולות אוקראינה. בעוד פוטין מתכנן להכניס את ה"אורשניק" לשירות פעיל כבר בסוף השנה, מקרון מבהיר כי האמינות של אירופה תלויה ביכולתה לפתח נשק ש"ישנה את המצב" ולהבטיח שהיבשת לא תישאר חסרת אונים מול האיום מהמזרח.