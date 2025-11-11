חבר הפרלמנט בצרפת לשעבר מאיר חביב, פנה הערב (שלישי) באופן אישי לנשיא צרפת, בעקבות ההחלטה להחרים חברות ישראליות מתערוכת הנשק.

בפוסט שפרסם אחר הצהריים מאיר חביב, נראה צילום מסך מהודעת וואטסאפ אישית ששיגר לנשיא הצרפתי:

"שלום הנשיא,

קיבלתי שיחה דחופה מישראל שבה נאמר לי שצרפת הולכת לאסור על חברות ישראליות להציג ביריד 'מיליפול 2025'", פתח חבר הפרלמנט לשעבר את הודעתו האישית למקרון.

"זה עדיין לא פורסם בעיתונות", ציין חביב.

"אנחנו נמצאים בשלב של דה-אסקלציה", הוא הוסיף, והדגיש כי "זו תהיה החלטה גרועה מאוד שתהיה לה השפעה הרסנית על היחסים שכבר הידרדרו מאוד בין שתי המדינות שלנו!" עוד כתב כי "הבטחתי לשוחח איתך - זה מה שאני עושה!"

חביב הוסיף בהתכתבות האישית כי "אתה היחיד שיכול להפוך את ההחלטה הזו. מצפה לתשובתך".

כמקובל בין מכרים קרובים בצרפת, חתם חביב את הודעתו במילה "נשיקות", דבר המעיד על הקרבה בין שני האישים ששירתו שנים רבות יחד בפוליטיקה הצרפתית.

לאחר מספר שעות, הגיב לו נשיא צרפת:

"העניין סודר! נשיקות".

חביב הגיב: "תודה עמנואל".

ההתכתבות האישית בין השניים חשפה כאמור את הקרבה לשלטון ממנה נהנה חביב, עד לא מזמן חבר פרלמנט.

יצוין גם, כי בפנייתו לנשיא השתמש חביב בגוף שני; "אתה" ולא "אתם", דבר המעיד גם הוא על קשר חברי.

כך או כך, האירוע הסתיים, ומאיר חביב פרסם פוסט חדש בו הודה לנשיא צרפת על תמיכתו.

"אני רוצה להודות לו", כתב מאיר חביב בפוסט ב-X.