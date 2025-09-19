נשיא צרפת עמנואל מקרון העניק ריאיון מיוחד לחדשות 12 והתייחס למצב בעזה, ליוזמתו להכיר במדינה פלסטינית ולמערכת היחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. “המבצע בעיר עזה הוא טעות ענקית ומנוגד לחוק הבין לאומי”, אמר. “אני ב־0 אחוז איתכם כשאתם מתכננים התנחלויות חדשות בגדה או עוקרים אוכלוסיות בעזה”.

מקרון פתח בהזדהות עם ישראל מאז מתקפת 7 באוקטובר וציין כי היה מהמנהיגים הראשונים שהגיעו לישראל. “אנחנו מגנים את מתקפת הטרור של חמאס, העדיפות העליונה שלנו נותרה השחרור של כל החטופים. עבור אזרחים צרפתים זו הייתה מתקפת הטרור הגדולה ביותר מאז הפיגוע בניס ב־2016”.

עם זאת, הוסיף: “ניהול מלחמה רחבה בעזה אינו יעיל. כיום יש לחמאס את אותו מספר לוחמים כפי שהיה לפני שנתיים – זה כישלון”.

לדבריו, לישראל היו הישגים מול חיזבאללה וחמאס אך במחיר כבד בזירה הבין לאומית. “אתם גורמים לכל כך הרבה הרוגים אזרחיים, שאתם משמידים לחלוטין את התדמית והאמינות של ישראל לא רק באזור אלא גם בדעת הקהל העולמית”.

בנוגע ליוזמה הצרפתית להכיר במדינה פלסטינית אמר מקרון: “עבורי ההכרה היא תהליך. זו הדרך הטובה ביותר לבודד את חמאס. אם לא מציעים פרספקטיבה פוליטית, משאירים את הזירה בידי מי שמציעים רק גישה אלימה”.

הוא הדגיש כי מהלך זה מבוסס גם על מכתבו של יו”ר הרש"פ אבו מאזן, שבו גינה את חמאס והתחייב לשקם את הרשות הפלסטינית. “כנראה היינו צריכים לעשות זאת לפני 7 באוקטובר. עכשיו זו הדקה האחרונה לפני שהצעת שתי המדינות תהפוך לבלתי אפשרית לחלוטין”.

על האפשרות שישראל תגיב בסיפוח השיב: “זה לא הוגן ולא אחראי. הגדה המערבית אינה קשורה לחמאס. מדובר בניסיון להרוג את האפשרות לשתי מדינות”.

במקביל שלל חרמות כוללים על ישראל: “מעולם לא דגלתי בחרם. כן מנענו גישה מדמויות מפתח המעורבות בעזה לאירועים ותערוכות ביטחוניות, אך תמיד שמרנו על יחסים דיפלומטיים”.

עם זאת אמר: "אחרי השלב החדש בעיר עזה, שהוא טעות חמורה, ברור שייפתח דיון חדש באירופה על הטלת סנקציות - תחילה סנקציות ממוקדות על דמויות מפתח שתומכות בהתנחלויות. אם המבצע בעיר עזה יימשך בהחלטת הממשלה, זה בהחלט דיון שנצטרך לנהל”.

ביחסיו עם נתניהו אמר מקרון כי נעלב מהטענה שקישרה בין עליית האנטישמיות בצרפת להכרה במדינה פלסטינית. “נפגעתי. זו טעות ענקית מצדו של ראש הממשלה כי הוא נותן לגיטימציה לאנטישמיות ומטיל אותה על כתפיי. אין שום קשר בין ההכרה לאנטישמיות – התופעה גוברת גם במדינות אחרות שלא העלו מהלך כזה”.

לקראת סיום התייחס לאיום האיראני והבהיר כי אירופה צפויה להפעיל מחדש את מנגנון הסנקציות: “כן, נלך ל־Snapback. החדשות האחרונות מאיראן אינן רציניות ואי אפשר להתעלם מהסכנה”.