"צריך לשקול סנקציות"

עמנואל מקרון: "נעלבתי מתגובת נתניהו; המבצע בעיר עזה - טעות ענקית ומנוגד לחוק הבינלאומי"

הנשיא הצרפתי העניק ראיון לתקשורת הישראלית וחידד את עמדתו נגד ישראל ובעד הקמת מדינה פלסטינית: “אני ב־0% איתכם כשבונים התנחלויות או כשעוקרים אוכלוסייה” | עמנואל מקרון קורא ל“שלב חדש” בזירה המדינית ומסביר מדוע הכרה במדינה פלסטינית “תבודד את חמאס” | מציג קו תקיף נגד איראן (חדשות)

נשיא צרפת מקרון (שאטרסטוק)

נשיא צרפת עמנואל מקרון העניק ריאיון מיוחד לחדשות 12 והתייחס למצב בעזה, ליוזמתו להכיר במדינה פלסטינית ולמערכת היחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. “המבצע בעיר עזה הוא טעות ענקית ומנוגד לחוק הבין לאומי”, אמר. “אני ב־0 אחוז איתכם כשאתם מתכננים התנחלויות חדשות בגדה או עוקרים אוכלוסיות בעזה”.

מקרון פתח בהזדהות עם ישראל מאז מתקפת 7 באוקטובר וציין כי היה מהמנהיגים הראשונים שהגיעו לישראל. “אנחנו מגנים את מתקפת הטרור של חמאס, העדיפות העליונה שלנו נותרה השחרור של כל החטופים. עבור אזרחים צרפתים זו הייתה מתקפת הטרור הגדולה ביותר מאז הפיגוע בניס ב־2016”.

עם זאת, הוסיף: “ניהול מלחמה רחבה בעזה אינו יעיל. כיום יש לחמאס את אותו מספר לוחמים כפי שהיה לפני שנתיים – זה כישלון”.

לדבריו, לישראל היו הישגים מול חיזבאללה וחמאס אך במחיר כבד בזירה הבין לאומית. “אתם גורמים לכל כך הרבה הרוגים אזרחיים, שאתם משמידים לחלוטין את התדמית והאמינות של ישראל לא רק באזור אלא גם בדעת הקהל העולמית”.

בנוגע ליוזמה הצרפתית להכיר במדינה פלסטינית אמר מקרון: “עבורי ההכרה היא תהליך. זו הדרך הטובה ביותר לבודד את חמאס. אם לא מציעים פרספקטיבה פוליטית, משאירים את הזירה בידי מי שמציעים רק גישה אלימה”.

הוא הדגיש כי מהלך זה מבוסס גם על מכתבו של יו”ר הרש"פ אבו מאזן, שבו גינה את חמאס והתחייב לשקם את הרשות הפלסטינית. “כנראה היינו צריכים לעשות זאת לפני 7 באוקטובר. עכשיו זו הדקה האחרונה לפני שהצעת שתי המדינות תהפוך לבלתי אפשרית לחלוטין”.

על האפשרות שישראל תגיב בסיפוח השיב: “זה לא הוגן ולא אחראי. הגדה המערבית אינה קשורה לחמאס. מדובר בניסיון להרוג את האפשרות לשתי מדינות”.

במקביל שלל חרמות כוללים על ישראל: “מעולם לא דגלתי בחרם. כן מנענו גישה מדמויות מפתח המעורבות בעזה לאירועים ותערוכות ביטחוניות, אך תמיד שמרנו על יחסים דיפלומטיים”.

עם זאת אמר: "אחרי השלב החדש בעיר עזה, שהוא טעות חמורה, ברור שייפתח דיון חדש באירופה על הטלת סנקציות - תחילה סנקציות ממוקדות על דמויות מפתח שתומכות בהתנחלויות. אם המבצע בעיר עזה יימשך בהחלטת הממשלה, זה בהחלט דיון שנצטרך לנהל”.

ביחסיו עם נתניהו אמר מקרון כי נעלב מהטענה שקישרה בין עליית האנטישמיות בצרפת להכרה במדינה פלסטינית. “נפגעתי. זו טעות ענקית מצדו של ראש הממשלה כי הוא נותן לגיטימציה לאנטישמיות ומטיל אותה על כתפיי. אין שום קשר בין ההכרה לאנטישמיות – התופעה גוברת גם במדינות אחרות שלא העלו מהלך כזה”.

לקראת סיום התייחס לאיום האיראני והבהיר כי אירופה צפויה להפעיל מחדש את מנגנון הסנקציות: “כן, נלך ל־Snapback. החדשות האחרונות מאיראן אינן רציניות ואי אפשר להתעלם מהסכנה”.

0 תגובות

5
אנטישמי מגעיל וצבוע כמיטב המסורת הצרפתית
יחיאל
4
מקרון בלי שכל הוא צריך לקבל עוד סתירה בפנים מאישתו וגם אז לא יתפכח, כאלק נעלב מנתניהו, לך תמכור חמוצים בשוק עדיף לך מלהיות בפוליטיקה, אתה מגביר את האנשמיות ואומר זה לא קשור.??!! דפוק
דוד כהן
3
מקרון תאכל מקרון
יוסי
2
ראיון מלטף וחנפני של ערוץ התרעלה. במקום להעמיד אותו במקום על השטויות שיצאו לו מהפה היא חייכה לו כאילו הם מאורסים… 80% מהרשות תמכו ב7/10 אז יש שם חמאס ועוד איך… סיפוח הוא צורך בהול כדי לעצור את הדימיונות שלו לתת פרס לטרור!
שונא ישראל
1
איכס...עוד יחטוף מהפלשתינאציים בצרפת שיקלל את יומו שנולד,
המקרון טעות אמיתית...

