ניקולס מדורו, הרודן שהחזיק בשלטון בוונצואלה עד לפני יומיים, נמצא בשעות אלו במתקן מעצר בברוקלין, ניו יורק.

מחר (שני), צפוי להתייצב מדורו בבית המשפט הפדרלי במנהטן להקראת כתב האישום החמור שהוגש נגדו בגין עבירות טרור וסחר בינלאומי בסמים.

מדורו, שהועבר למעצר בארצות הברית לאחר מבצע צבאי, מואשם כי עמד בראש רשת ממשלתית שהבריחה אלפי טונות של קוקאין לשטחי המדינה במשך למעלה משני עשורים.

כתב האישום המעודכן, שהותר לפרסום עם הגעתו של מדורו לניו יורק, מייחס לו ולרעייתו, סיליה פלורס, מעורבות ישירה בקשירת קשר ל"טרור-סמים". על פי מסמכי התביעה, מדורו שיתף פעולה עם ארגוני פשיעה וטרור, בהם קרטל סינלואה המקסיקני וארגון ה-FARC מקולומביה, במטרה להשתמש בסחר בסמים ככלי לפגיעה בביטחון הלאומי של ארצות הברית. התובעת הכללית, פאם בונדי, הצהירה כי השניים "יעמדו בקרוב מול מלוא זעם הצדק האמריקני על אדמת ארה"ב ובבתי משפט אמריקניים".

מדורו ורעייתו הובאו לארצות הברית לאחר פשיטה של כוחות מיוחדים על מתחם מבוצר בוונצואלה.

נשיא ארצות הברית ציין כי קודם למבצע הוצע למדורו להיכנע מרצון, אך הוא סירב לכך. "אמרתי לו שעליו להיכנע. הוא סירב. היום – כבר אין לו ברירה", דברי הנשיא. שר החוץ, מרקו רוביו, הוסיף והדגיש כי "מדורו יישפט על אדמת ארצות הברית".

לפי ההצהרות הרשמיות, ארה"ב תכננה לצאת למבצע כבר לפני ארבעה ימים אולם תנאי מזג האוויר לא אפשרו זאת.

המסע של מדורו לברוקלין

סוכנות האכיפה נגד סמים של ארצות הברית מבצעת בשעה זו את הליכי הרישום הפלילי של ניקולס מדורו במטה הארגון הממוקם בצד המערבי של מנהטן בניו יורק, וזאת במקביל לפרסום מפת מסלול נסיעתו מרגע מעצרו בוונצואלה ועד להגעתו אל היעד הסופי.

מדורו הוטס מבירת ונצואלה, קראקס, באמצעות מסוק אמריקני בשעות המוקדמות של בוקר יום שבת, ומשם הועבר אל סיפונה של נושאת המטוסים "איו ג'ימה" שעגנה במיקום שאינו ידוע בים הקריבי.

בהמשך הוטס מדורו אל בסיס הצי האמריקני במפרץ גואנטנמו שבקובה, שם הועבר למטוס נוסף שהמריא לכיוון בסיס חיל האוויר "סטיוארט" במחוז אורנג' שבמדינת ניו יורק.

עם הגעתו למדינת ניו יורק, הועבר מדורו במסוק אל תוך העיר ניו יורק עצמה. בסך הכל, עבר המנהיג הוונצואלי מרחק של 3,300 קילומטרים מנקודת לכידתו ועד לנחיתתו בברוקלין.

מה צפוי כעת?

בהיבט המשפטי, העבירות המיוחסות למדורו – הכוללות ייבוא סמים והחזקת אמצעי לחימה והתקני נפץ – נושאות עונשי מאסר ממושכים. מומחי משפט מעריכים כי במידה ויורשע בכל סעיפי האישום, עשוי בית המשפט לגזור עליו מאסר עולם ללא אפשרות לשחרור מוקדם. התביעה טוענת כי כבר בתקופתו כחבר באספה הלאומית וכשר חוץ, ניצל מדורו את חסינותו כדי לספק הגנה למשלוחי סמים ואף הנפיק דרכונים דיפלומטיים לסוחרי סמים כדי לאפשר העברת כספים בלתי חוקית.

מבחינה משפטית, העובדה שמדורו לא הוכר כמנהיג מדינה על ידי המערב בעקבות זיופי הבחירות עשויה להחמיר את מצבו, שכן ייחשב כמנהיג כנופייה נושאת נשק, ולא כמנהיג מדינה עם זכות מובנית להגנה עצמית.

הגעתו של איש הקהילה לשעבר לבית המעצר הפדרלי בברוקלין לוותה באבטחה כבדה, והדיון בעניינו מחר צפוי להוות את יריית הפתיחה באחד המשפטים המורכבים ביותר שנערכו בארצות הברית נגד מנהיג זר בעשורים האחרונים.