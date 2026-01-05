ניקולאס מדורו, המנהיג המודח של ונצואלה, ורעייתו סיליה פלורס, כפרו באשמה הערב (שני) במהלך הופעתם הראשונה מול השופט החרדי אלווין הלרשטיין בפני בית משפט פדרלי במנהטן.

השניים הובאו בפני השופט בן ה-92 יומיים בלבד לאחר שנלכדו על ידי כוחות ארצות הברית במבצע פתע בבירת ונצואלה.

​במהלך הדיון, שנערך תחת אבטחה כבדה, אמר מדורו באמצעות מתורגמן לספרדית: "אני לא אשם. אני אדם הגון ואני עדיין הנשיא של המדינה שלי".

כאשר התבקש להזדהות בפני השופט, הצהיר: "אני נשיא ונצואלה. נחטפתי בביתי בקראקס". רעייתו, סיליה פלורס, כפרה אף היא באישומים ואמרה כי היא "חפה מפשע לחלוטין". השניים הופיעו כשהם לבושים בבגדי אסיר כתומים.

​כתב האישום נגד השניים כולל עבירות של קשירת קשר לטרור נגד סמים, ייבוא קוקאין לארצות הברית ועבירות בנשק חם. השופט הלרשטיין הבהיר למדורו את זכויותיו המשפטיות, ועל כך השיב המנהיג המודח: "לא ידעתי על הזכויות האלה; כבודו עדכן אותי עליהן כעת".

המשפט עצמו בו ידון השופט בראיון נגד הזוג הנשיאותי צפוי להיפתח בחודשים הקרובים.