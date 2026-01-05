כיכר השבת
"נחטפתי מביתי בקראקס"

מדורו מול השופט החרדי: "אני לא אשם, חף מפשע לחלוטין ועדיין נשיא ונצואלה"

נשיא ונצואלה שנלכד בידי ארה"ב ניקולס מדורו כפר היום ההאשמות בבית המשפט, לאחר שהקריא בפניו השופט החרדי אלווין הלרשטיין את כתב האישום | "אני עדיין נשיא ונצואלה", אמר מדורו (בעולם)

(צילום: הבית הלבן)

ניקולאס מדורו, המנהיג המודח של ונצואלה, ורעייתו סיליה פלורס, כפרו באשמה הערב (שני) במהלך הופעתם הראשונה מול השופט החרדי אלווין הלרשטיין בפני בית משפט פדרלי במנהטן.

השניים הובאו בפני השופט בן ה-92 יומיים בלבד לאחר שנלכדו על ידי כוחות במבצע פתע בבירת ונצואלה.

​במהלך הדיון, שנערך תחת אבטחה כבדה, אמר מדורו באמצעות מתורגמן לספרדית: "אני לא אשם. אני אדם הגון ואני עדיין הנשיא של המדינה שלי".

כאשר התבקש להזדהות בפני השופט, הצהיר: "אני נשיא ונצואלה. נחטפתי בביתי בקראקס". רעייתו, סיליה פלורס, כפרה אף היא באישומים ואמרה כי היא "חפה מפשע לחלוטין". השניים הופיעו כשהם לבושים בבגדי אסיר כתומים.

​כתב האישום נגד השניים כולל עבירות של קשירת קשר לטרור נגד סמים, ייבוא קוקאין לארצות הברית ועבירות בנשק חם. השופט הלרשטיין הבהיר למדורו את זכויותיו המשפטיות, ועל כך השיב המנהיג המודח: "לא ידעתי על הזכויות האלה; כבודו עדכן אותי עליהן כעת".

המשפט עצמו בו ידון השופט בראיון נגד הזוג הנשיאותי צפוי להיפתח בחודשים הקרובים.

