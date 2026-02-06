סערה בבריטניה בעקבות פוסט אנטישמי קיצוני שפרסם אביו של המחבל שביצע את הפיגוע הרצחני נגד מתפללים יהודים במנצ'סטר ביום הכיפורים האחרון.

האב, ד"ר פארג' אל־שאמי, רופא בכיר שעבד בעבר לצד הצלב האדום הבינלאומי באזורי לחימה באפריקה ובאפגניסטן, פרסם ברשתות החברתיות דברי הסתה קשים – שכללו הצדקה מפורשת לשואה.

בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו כתב אל־שאמי כי "יהודים ומוסלמים חיו יחד בהרמוניה במשך דורות, עד שהגיע היטלר ועשה להם את המגיע".

בהמשך הוסיף כי ישראל היא "מדינה שנבנתה על גולגולות הפלסטינים", והשווה את המאבק הפלסטיני לסיפור משה בתיבה: "גם אם יישאר ילד פלסטיני אחד בלבד, והוא יושלך למים כמו משה – הוא ינצח בסוף".

הדברים עוררו זעזוע עמוק בקהילה היהודית בבריטניה ובמערכת הפוליטית המקומית, בין היתר משום שהם עומדים בסתירה חריפה להודעת ההתנצלות שפרסמה משפחת אל־שאמי מיד לאחר הפיגוע.

באותה הודעה טענה המשפחה כי היא "מזועזעת ומגנה בתוקף את הפיגוע נגד אזרחים חפים מפשע", וכי "ליבה עם הקורבנות ובני משפחותיהם".

הפיגוע התרחש ביום הכיפורים מחוץ לבית הכנסת "הקהילה העברית של היטון פארק" בצפון מנצ'סטר. המחבל, ג'יהאד אל־שאמי, אזרח בריטי ממוצא סורי בן 35, דרס מתפללים בשערי בית הכנסת ולאחר מכן דקר אותם בסכין.

שניים מבני הקהילה היהודית נרצחו: אדריאן דאולבי הי"ד, בן 55, ומלווין קרביץ הי"ד, בן 66, תושבי הפרבר קרומפסול מדרום לעיר.

ארבעה בני אדם נוספים נפצעו בפיגוע, בהם שלושה במצב קשה. המחבל עצמו נורה למוות בזירה.

עדי ראייה סיפרו כי הרכב שבו הגיע המחבל "נסע בצורה לא יציבה והתנגש בשער בית הכנסת", וכי לאחר שיצא ממנו החל לדקור כל מי שנקרה בדרכו. אחד העדים אמר: "הוא דקר כל מי שחבש כיפה וניסה לפרוץ לתוך בית הכנסת עצמו".