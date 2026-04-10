הגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ, התייצבה ביום חמישי במבואת הבית הלבן ונשאה הצהרה פומבית חריגה במיוחד, שנועדה לשים קץ לשמועות ולספקולציות הקושרות את שמה לאיש הפיננסים ועבריין המין המנוח, ג'פרי אפשטיין.

בנאום תקיף שנשאה תחת החותם הנשיאותי, ומבלי לאפשר לעיתונאים להציג שאלות, הבהירה טראמפ כי מעולם לא ניהלה מערכת יחסים עם אפשטיין וכי היא איננה נמנית עם קורבנותיו.

צעד זה נחשב ליוצא דופן עבור גברת ראשונה מכהנת, וגורמים פוליטיים ציינו כי נדרש אומץ רב כדי להתייצב כך מול המצלמות ולעסוק בנושא כה טעון ושנוי במחלוקת.

במרכז נאומה, ביקשה טראמפ להפריך שורה של קונספירציות שהופצו ברשתות החברתיות בשנים האחרונות. היא הכחישה מכל וכל את הטענה לפיה אפשטיין הוא זה שהכיר בינה לבין דונלד טראמפ. לדבריה, היא פגשה את בעלה באקראי במסיבה בניו יורק בשנת 1998, כפי שתיעדה בספרה האוטוביוגרפי.

את אפשטיין, כך הצהירה, פגשה לראשונה רק בשנת 2000 באירוע שאליו הגיעה יחד עם דונלד טראמפ. היא הדגישה כי באותה עת לא היה לה כל מושג על מעשיו הפליליים של איש העסקים, וכי ההשקה בין המעגלים החברתיים שלהם נבעה אך ורק מאופי החיים החברתיים של עשירי ניו יורק ופאלם ביץ'.

טראמפ התייחסה גם לקשר לכאורה עם שותפתו של אפשטיין, גיליין מקסוול. במסגרת שחרור מסמכים ממשלתיים לאחרונה, נחשף מייל משנת 2002 שבו החמיאה מלניה למקסוול על תמונה בכתבה שפורסמה במגזין "ניו יורק", והציעה לה להיפגש.

הגברת הראשונה ביטלה את משמעות ההתכתבות, וכינתה אותה "התכתבות סתמית" ו"פתק שולי ונימוסי" שאינו מעיד על מערכת יחסים כלשהי.

היא הוסיפה והזהירה את הציבור מפני תמונות מזויפות והצהרות שקריות המופצות ברשת, והזכירה כי עורכי דינה כבר אילצו גופים ואישים, בהם הוצאות לאור ואנשי תקשורת, להתנצל פומבית ולחזור בהם משקרים שהפיצו עליה.

בצעד מפתיע שמעביר את הכדור למגרש הפוליטי, קראה הגברת הראשונה לקונגרס האמריקני לפעול למען חשיפת האמת. היא דרשה להעניק לנשים שנפגעו מאפשטיין את הבמה הראויה באמצעות שימועים פומביים שיתמקדו בניצולות.

לדבריה, על הקונגרס לאפשר לכל קורבן שמעוניינת בכך להעיד תחת שבועה, ולהכניס את עדותה באופן קבוע לרשומות הקונגרס כדי להבטיח שקיפות מלאה.