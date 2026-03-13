תיעוד מהזירה ( צילום: לפי סעיף 27א )

מתקפת טרור חריגה נגד הקהילה היהודית בארצות הברית נמנעה ברגע האחרון כאשר מאבטחים חיסלו מחבל שהתנגש עם רכב עמוס חומרי נפץ במרכז הרפורמי "טמפל ישראל" בווסט בלומפילד שבמדינת מישיגן.

המחבל, איימן מוחמד עזאלי, אזרח אמריקני בן 41 יליד לבנון, דהר ביום חמישי עם רכבו אל תוך מתחם בית הכנסת. הרכב פרץ דרך דלתות המבנה והמשיך בנסיעה במסדרון פנימי לעבר מבנה גן הילדים הפועל במקום, שבו שהו באותה עת כ־140 ילדים. הרכב, שעל פי הרשויות היה עמוס בפגזי מרגמה, עלה באש לאחר ההתנגשות והצית שריפה במקום. מאבטחי בית הכנסת פתחו לעברו באש במהלך האירוע, והוא נמצא לאחר מכן מת בתוך הרכב השרוף. הרשויות עדיין בודקות אם נהרג מירי המאבטחים או מהשריפה שפרצה ברכב. למרות חומרת האירוע, איש מהילדים או מאנשי הצוות לא נפגע. כל 140 הילדים פונו במהירות מהמקום והועברו למקום מבטחים. "אני לא יכול לדמיין": מילותיו האחרונות של נידון למוות לבנה של הנרצחת משה בשן | 12.03.26 דרמה בשמי נאט"ו: מטוס צבאי רוסי התקרב - מטוסים נורבגים הוזנקו | תיעוד קובי אטינגר | 12.03.26 המאבטח הראשי של בית הכנסת נפגע מהרכב במהלך ההתנגשות ואיבד את הכרתו. הוא פונה לבית חולים מקומי לקבלת טיפול רפואי. בנוסף פונו לבתי חולים כ־30 אנשי כוחות הצלה לאחר שסבלו משאיפת עשן מהשריפה שהתפשטה במבנה. שריף מחוז אוקלנד ציין כי הפעולה המהירה של צוות האבטחה המאומן מנעה אסון כבד בהרבה. לדבריו, "מה שקורה בעולם משפיע לעיתים גם עלינו, ולכן עלינו להיות ערוכים לכך". הרשויות בארצות הברית הגדירו את האירוע כמתקפה ממוקדת נגד הקהילה היהודית, וה־FBI פתח בחקירת טרור.

המחבל ( צילום: מסך, מתוך X )

לפי נתוני המשרד לביטחון המולדת האמריקני, עזאלי נולד בלבנון בינואר 1985 והגיע לארצות הברית בשנת 2011 דרך דטרויט באשרת הגירה שניתנה לבני זוג של אזרחים אמריקנים. בשנת 2016 קיבל אזרחות אמריקנית.

הוא התגורר בעיר דירבורן הייטס שבמישיגן – פרבר סמוך לדטרויט הכולל קהילה לבנונית גדולה – ועבד במסעדה מקומית מוכרת. מכריו סיפרו כי נהג לעבוד מול לקוחות ולקבל הזמנות, ואחד הלקוחות הקבועים תיאר אותו כ"פנים של המסעדה". עם זאת, עובדים במקום ציינו כי נעדר מהעבודה בשבועות האחרונים.

לפי קרובי משפחתו, המניע לפיגוע היה קשור לאירועים בלבנון. בלילה שלפני המתקפה פרסם עזאלי ברשתות החברתיות תמונות של בני משפחתו שנהרגו בתקיפה אווירית בלבנון. על פי הדיווחים, כמה מקרוביו – בהם שני אחים ושני ילדים – נהרגו בתקיפות שיוחסו לצה"ל נגד יעדי חיזבאללה כעשרה ימים לפני הפיגוע.

האירוע התרחש על רקע מתיחות גוברת בארצות הברית מאז פרוץ הלחימה בין ארצות הברית, ישראל ואיראן. גורמי ביטחון בארה"ב ציינו כי הקהילות היהודיות ברחבי המדינה נמצאות בתקופה האחרונה בכוננות מוגברת בעקבות עלייה חדה בתקריות אנטישמיות.

במקביל לאירוע במישיגן, פתחה ה־FBI בחקירת טרור גם בעקבות אירוע ירי באוניברסיטת אולד דומיניון במדינת וירג'יניה, שבו נהרג אדם אחד ושניים נוספים נפצעו. היורה באירוע זה היה תומך לשעבר בארגון דאעש שהורשע בעבר בעבירות טרור.