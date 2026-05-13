נחשף: ראש המוסד היוצא ביקר פעמיים באמירויות בסתר בזמן המלחמה

ראש המוסד היוצא דדי ברנע ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

דיווח חדש שפורסם היום (רביעי) ב'וול סטריט ג'ורנל' חושף כי ראש המוסד היוצא דדי ברנע ערך לפחות שני ביקורים חשאיים באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן.

על פי הדיווח, הביקורים נועדו לתיאום ביטחוני הדוק בין ישראל לאמירויות מול האיום האיראני המשותף. הביקורים הסודיים מתקיימים על רקע שיתוף פעולה ביטחוני מתהדק בין המדינות, כאשר איחוד האמירויות עצמה ביצעה לפי הדיווח תקיפות סודיות במתקנים איראניים. כזכור, בתחילת אפריל דווח כי האמירויות תקפה בית זיקוק באי לאוואן, תקיפה שגרמה לשריפה גדולה והשביתה חלק משמעותי מיכולת הייצור של המתקן. הביקורים של ראש המוסד באמירויות משקפים את העמקת הברית הביטחונית בין ישראל למדינות המפרץ מול האיום האיראני. איחוד האמירויות הפכה לשחקן מרכזי במערך ההגנה האזורי, כאשר היא מארחת כוחות צבאיים של מדינות ערביות ומערביות על אדמתה. לפי דיווחים קודמים, מצרים פרסה מטוסי קרב מתקדמים מסוג 'רפאל' בבסיסים באמירויות, במהלך שנועד להרתיע את איראן ולהגן על נכסים אסטרטגיים במפרץ. נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי אף ביקר באבו דאבי וסקר יחד עם השייח' מוחמד בן זאיד את מטוסי הקרב המצריים שהוצבו במדינה.

מטוסי רפאאל המצריים ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות )

תיאום מול התקיפות באיראן

הביקורים הסודיים של ברנע באמירויות מתקיימים בתקופה בה איחוד האמירויות מבצעת פעולות צבאיות נגד איראן. על פי הדיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', ארצות הברית לא הביעה התנגדות למהלכים האמירתיים, מאחר שהפסקת האש טרם נכנסה לתוקף באופן מלא באותה עת, ואף בירכה בשקט על השתתפות מדינות מפרץ בלחימה נגד איראן.

משרד החוץ של איחוד האמירויות סירב להגיב ישירות לדיווחים על התקיפות, אך הפנה להצהרות קודמות שבהן הדגיש את זכות המדינה להגיב באמצעים צבאיים לפעולות עוינות. בתחילת השבוע הודיע משרד ההגנה האמירתי כי מערכות ההגנה האווירית יירטו בהצלחה שני כטב"מים ששוגרו מאיראן לעבר שטחה.

עשן מיתמר מאזור תקיפה | אילוסטרציה ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

מתיחות גוברת במפרץ

הגילוי על הביקורים הסודיים מגיע בעיתוי רגיש, כאשר ראש המוסד היוצא ברנע נמצא במחלוקת פומבית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על רקע מינויו של האלוף במיל' רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. ברנע העביר מכתב חריף לבית המשפט העליון בו הוא מתנגד למינוי ומזהיר מפני סיכונים לארגון.

איחוד האמירויות נאלצת בתקופה האחרונה לשנע מכליות נפט דרך מצר הורמוז כאשר מכשירי המעקב שלהן כבויים, בניסיון לחמוק מפגיעה אפשרית על ידי הכוחות האיראניים. המהלך מגיע לאחר שטהראן סגרה למעשה את המצר לייצוא של כל גורם אחר מלבדה, מה שחסם כחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית והזניק את מחירי הנפט בעולם אל מעל ל-100 דולר לחבית.