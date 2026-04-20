כיכר השבת
רואה ואינו נראה

ה"צרעה" ששוקלת פחות מחפיסת שוקולד: צבא גרמניה רוכש ננו-מל"טים 

צבא גרמניה מצטייד בטכנולוגיית הריגול המתקדמת ביותר: ננו-מל"טים מסוג Black Hornet 4 בעסקה בשווי 15 מיליון דולר | הכלי הזעיר, ששוקל 70 גרם בלבד, מספק מודיעין קריטי בזמן אמת גם בתנאי מזג אוויר קשים ובסביבות ללא GPS (חדשות בעולם)

צרעה שחורה 4 של חברת Teledyne FLIR Defense (צילום: יצרן)

בעולם שבו המודיעין הוא המפתח לניצחון, הגודל כבר מזמן לא קובע – או לפחות, לא בדרך שחשבתם. חברת Teledyne FLIR Defense הודיעה על חוזה ענק לאספקת מערכות ה-Black Hornet 4 לצבא הגרמני. לא מדובר בעוד רחפן צעצוע, אלא בננו-מל"ט מהדור הבא שנועד להעניק ליחידות קטנות יתרון טקטי מכריע בשטח.

ה-צרעה שחורה 4 הוא פלא טכנולוגי: למרות משקלו האפסי (70 גרם), הוא מסוגל לטוס מעל 30 דקות לטווח של יותר משני קילומטרים. הוא מצויד במצלמת יום של 12 מגה-פיקסל עם ביצועים מעולים בתנאי תאורה חלשים ובמצלמה תרמית ברזולוציה גבוהה, המעבירות תמונה חדה וברורה ישירות למפעיל.

אחד היתרונות הבולטים של ה"צרעה" הוא היכולת שלה לפעול בסביבות עוינות במיוחד. היא מסוגלת לטוס ברוחות של 25 קשר ובגשם, וכוללת יכולות מתקדמות של התחמקות ממכשולים. בנוסף, המל"ט מתוכנן לעבוד ב"מצב חיה" גם בתוך סביבות חסומות GPS, מה שהופך אותו לכלי ריגול חמקן וכמעט בלתי ניתן לגילוי.

ניסיון מוכח בשטח גרמניה מצטרפת לרשימה ארוכה של מעל 45 מדינות, בהן ארה"ב ואוקראינה, שכבר עושות שימוש בטכנולוגיית ה-Black Hornet. עם למעלה מ-33,000 יחידות שכבר נמסרו ברחבי העולם, הכלים הללו הוכיחו את עמידותם בתנאים הקשים ביותר של שדה הקרב המודרני. כפי שמסכמים זאת המומחים: "טכנולוגיית ההגנה אוכלת את העתיד", והעתיד הזה קטן מספיק כדי לשבת בכף היד שלכם.

אירופהמודיעיןמלטי"ם מתאבדיםצבא גרמניהביון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר