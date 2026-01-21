נרגס מוחמדי ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

משפחתה של זוכת פרס נובל לשלום, נרגס מוחמדי, מסרה הערב (רביעי) כי כוחות הביטחון האיראניים פשטו על בית המשפחה בעיר משהד. הפשיטה מתרחשת על רקע הסלמה משמעותית בלחץ שמפעיל המשטר על משפחת הפעילה לזכויות אדם, זאת בעוד מוחמדי עצמה כלואה כבר יותר מ-40 יום ללא כל קשר עם העולם החיצון.