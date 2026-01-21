כיכר השבת
המשפחה מודאגת

בלי קשר לעולם החיצון: התנאים המזעזעים של זוכת פרס נובל לשלום בכלא האיראני

כוחות הביטחון האיראניים פשטו על בית משפחת נרגס מוחמדי במשהד | מוחמדי, זוכת פרס נובל לשלום, כלואה ללא ביקורים כבר יותר מ-40 יום | דיווח מדאיג על מצבה הפיזי (בעולם)

נרגס מוחמדי (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

משפחתה של זוכת נובל לשלום, נרגס מוחמדי, מסרה הערב (רביעי) כי כוחות הביטחון האיראניים פשטו על בית המשפחה בעיר משהד. הפשיטה מתרחשת על רקע הסלמה משמעותית בלחץ שמפעיל המשטר על משפחת הפעילה לזכויות אדם, זאת בעוד מוחמדי עצמה כלואה כבר יותר מ-40 יום ללא כל קשר עם העולם החיצון.

על פי הדיווחים, מוחמדי מוחזקת במעצר ללא ביקורים של בני משפחתה או עורך דינה, והיא לא קיבלה גישה לטלפון מאז 14 בדצמבר האחרון.

מוחמדי, שזכתה בפרס נובל לשלום בשנת 2023 על פעילותה למען זכויות אדם באיראן, מוחזקת בכלא כבר שנים ארוכות בשל ביקורת שהביעה על המשטר. דיווח מדאיג במיוחד הגיע למשפחה לאחרונה מאדם ששוחרר ממתקן המעצר של המודיעין האיראני במשהד. לפי עדותו, הוא ראה את מוחמדי במהלך מעצרו, ומצבה הפיזי "מדאיג".

הפשיטה על בית המשפחה במשהד מצטרפת לשורה של צעדים שנוקט המשטר האיראני כנגד משפחות פעילים ומתנגדי משטר, לאחר דיכוי המחאות במדינה.

המקרה של מוחמדי מעורר דאגה בינלאומית, במיוחד לאור מעמדה כזוכת פרס נובל. ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם קוראים לשחרר אותה לאלתר ולאפשר לה לקבל טיפול רפואי הולם.

