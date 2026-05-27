כיכר השבת
המהפכה החלה

כאן גרים בכיף: נאס"א חושפת את לוח הזמנים להתיישבות בירח 

בסיס קבע, רחפנים משוכללים ומושבות אנושיות בתוך מכתשים עמוקים מהגרנד קניון; כך מתכננת נאס"א להפוך את הירח לבית החדש של האנושות כבר בעשור הקרוב | הצצה לתוכנית השאפתנית ביותר בהיסטוריה של המין האנושי (חדשות בעולם)

הקוסמונאוט סרגיי ריז'יקוב מרוסקוסמוס מצולם בקצה הזרוע הרובוטית האירופית כשהוא עובד על מצלמה ברזולוציה גבוהה במהלך הליכת חלל בת שש שעות ותשע דקות מחוץ לתחנת החלל הבינלאומית ב-16 באוקטובר 2025. (צילום: נאס"א)

בעוד שרבים עדיין רואים בהתיישבות בחלל חזון רחוק, נאס״א הציגה השבוע תוכנית עבודה מסודרת שממקמת את הירח כבר בלוח הזמנים הקרוב של האנושות.

באירוע ההכרזה חשפה הסוכנות את מפת הדרכים להקמת בסיס קבע ראשון בקוטב הדרומי של הירח, לצד שיתוף פעולה עם חברת Blue Origin של ג׳ף בזוס, שתוביל פיתוח מאחזים ותספק את רכב השטח הירחי הראשון מסוג LTV. הרכב צפוי לפעול יחד עם נחתת חדשה בשם Mark 1, שנועדה לשפר את רמת הדיוק והבטיחות של משימות הנחיתה.

נאס"א חושפת את לוח הזמנים לכיבוש הירח
נאס"א חושפת את לוח הזמנים לכיבוש הירח | צילום: צילום: נאס"א

התוכנית מחולקת לשלושה שלבים מרכזיים. עד 2029 יתבצעו כ־25 משימות רובוטיות שיניחו את התשתית הראשונית. אלה יכללו ניסויים בכלים מתקדמים כמו רחפני MoonFall, שנועדו לחקור אזורים שקשה להגיע אליהם באמצעים רגילים.

בין 2029 ל־2032 תוקם תשתית אנרגיה ותחבורה מתקדמת, מתקדמת. זו תכלול שימוש בכורי היתוך גרעיני שיספקו חשמל יציב גם בלילות הירח הארוכים, והרחבת יכולת שינוע של עשרות טונות ציוד.

משנת 2032 ואילך כבר מדברים על נוכחות אנושית רציפה, מגורי קבע ושינוע שנתי בהיקפים שיאפשרו תחזוקה של פעילות קבועה על פני הירח.

נאס"א חושפת את לוח הזמנים לכיבוש הירח
נאס"א חושפת את לוח הזמנים לכיבוש הירח | צילום: צילום: נאס"א

הבחירה בקוטב הדרומי נובעת מהפוטנציאל הייחודי של האזור, שבו מצויים משאבי קרח בתוך מכתשים עמוקים כמו שקלטון. הקרח עשוי להפוך למקור מים, חמצן ודלק, אך התנאים שם קיצוניים במיוחד, עם פערי טמפרטורה חדים בין שמש קופחת לצל קבוע ועמוק.

כך, מה שנשמע במשך עשורים כמדע בדיוני מקבל כעת מסגרת זמן ותוכנית ביצוע. הירח כבר לא מוצג כיעד רחוק, אלא כתחנה הבאה במסע האנושי מחוץ לכדור הארץ.

ארה"בנאס"אירחאסטרונאוטחלל החיצון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר