כאן גרים בכיף: נאס"א חושפת את לוח הזמנים להתיישבות בירח 

הקוסמונאוט סרגיי ריז'יקוב מרוסקוסמוס מצולם בקצה הזרוע הרובוטית האירופית כשהוא עובד על מצלמה ברזולוציה גבוהה במהלך הליכת חלל בת שש שעות ותשע דקות מחוץ לתחנת החלל הבינלאומית ב-16 באוקטובר 2025. ( צילום: נאס"א )

בעוד שרבים עדיין רואים בהתיישבות בחלל חזון רחוק, נאס״א הציגה השבוע תוכנית עבודה מסודרת שממקמת את הירח כבר בלוח הזמנים הקרוב של האנושות.

באירוע ההכרזה חשפה הסוכנות את מפת הדרכים להקמת בסיס קבע ראשון בקוטב הדרומי של הירח, לצד שיתוף פעולה עם חברת Blue Origin של ג׳ף בזוס, שתוביל פיתוח מאחזים ותספק את רכב השטח הירחי הראשון מסוג LTV. הרכב צפוי לפעול יחד עם נחתת חדשה בשם Mark 1, שנועדה לשפר את רמת הדיוק והבטיחות של משימות הנחיתה.

התוכנית מחולקת לשלושה שלבים מרכזיים. עד 2029 יתבצעו כ־25 משימות רובוטיות שיניחו את התשתית הראשונית. אלה יכללו ניסויים בכלים מתקדמים כמו רחפני MoonFall, שנועדו לחקור אזורים שקשה להגיע אליהם באמצעים רגילים. בין 2029 ל־2032 תוקם תשתית אנרגיה ותחבורה מתקדמת, מתקדמת. זו תכלול שימוש בכורי היתוך גרעיני שיספקו חשמל יציב גם בלילות הירח הארוכים, והרחבת יכולת שינוע של עשרות טונות ציוד. משנת 2032 ואילך כבר מדברים על נוכחות אנושית רציפה, מגורי קבע ושינוע שנתי בהיקפים שיאפשרו תחזוקה של פעילות קבועה על פני הירח.

הבחירה בקוטב הדרומי נובעת מהפוטנציאל הייחודי של האזור, שבו מצויים משאבי קרח בתוך מכתשים עמוקים כמו שקלטון. הקרח עשוי להפוך למקור מים, חמצן ודלק, אך התנאים שם קיצוניים במיוחד, עם פערי טמפרטורה חדים בין שמש קופחת לצל קבוע ועמוק.

כך, מה שנשמע במשך עשורים כמדע בדיוני מקבל כעת מסגרת זמן ותוכנית ביצוע. הירח כבר לא מוצג כיעד רחוק, אלא כתחנה הבאה במסע האנושי מחוץ לכדור הארץ.