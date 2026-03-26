מזכ"ל נאט"ו: "איראן היא איום קיומי על אירופה, טארמפ הופך את העולם לבטוח יותר"

בעוד שחלק ממנהיגי אירופה מהססים, מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה מתייצב בנחרצות לצד המדיניות האמריקאית ומגדיר את המערכה נגד איראן כקריטית ליציבות הגלובלית | בראיון חסר תקדים, הוא קובע כי רק יד קשה תמנע מטהראן להפוך ל"יצואנית של כאוס" המאיימת ישירות על לב היבשת (חדשות בעולם)

מארק רוטה מימין, הנשיא טראמפ משמאל (צילום: הבית הלבן, נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

מארק רוטה, מזכ"ל ברית נאט"ו, מסתמן כקול הבולט והנחרץ ביותר במערכת הביטחון המערבית מול האיום האיראני. בעוד שחלק מעמיתיו באירופה נוקטים בקו דיפלומטי זהיר או מסתייגים מהחרפת המתיחות, רוטה אינו מהסס לגבות באופן מלא את המדיניות ההתקפית של ומגדיר אותה כ"חיונית" לביטחון המערב.

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, אמר את הדברים במהלך ראיון לתוכנית "Face the Nation" ברשת CBS News

"אם ל תהיה יכולת גרעינית, זה יהיה איום קיומי לישראל, לאזור, לאירופה וליציבות העולם כולו", התריע רוטה בראיון שהעניק לאחרונה. לדבריו, המהלכים שמוביל הנשיא האמריקאי לפירוק יכולות הטילים והגרעין של איראן אינם רק בחירה פוליטית, אלא צעד הכרחי שנועד "להפוך את העולם כולו למקום בטוח יותר".

רוטה התייחס ברצינות רבה להערכות על התעצמות הטילים האיראניים, בעקבות הירי לעבר בסיס דיאגו גרסיה, והבהיר כי איראן נמצאת "קרובה מאוד" להשגת יכולת לפגוע בבירות אירופה המרכזיות כמו ברלין, פריז ורומא. חריגותו של רוטה בולטת במיוחד על רקע קולות פנימיים בנאט"ו המדגישים כי הברית היא "הגנתית בלבד", אך הוא מתעקש כי פעולה אקטיבית נגד הפיכת איראן ל"יצואנית של כאוס" היא מחויבות המציאות.

למרות המתיחות הגלויה והביקורת של טראמפ כלפי אירופה, אותה כינה לעיתים "פחדנית", רוטה חושף כי מתחת לפני השטח מתגבשת קואליציה רחבה של 22 מדינות, רובן חברות נאט"ו, שנענות לקריאת הנשיא לאבטח את מיצרי הורמוז.

הוא הזכיר כי תחת הנהגת טראמפ הגיעו המדינות להישג היסטורי של העלאת תקציבי הביטחון ל-5% מהתמ"ג – מהלך שלדבריו משקף את ההבנה העמוקה של האיומים החדשים על שלום העולם.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

