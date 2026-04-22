בעוד תשומת הלב העולמית מופנית לעימותים במזרח התיכון, עימות שקט אך משמעותי מתרחש מתחת לפני הים בצפון האוקיינוס האטלנטי ובאזור הארקטי. לפי דיווחים שפורסמו בבלומברג, נאט"ו מוצאת עצמה בעיצומו של משחק חתול-ועכבר תת-ימי מול רוסיה - תרחיש המזכיר את ימי המלחמה הקרה.

במוקד הפעילות עומד מטה הפיקוד המשותף של נורבגיה ברייטן, סמוך לעיר בודו - מתקן מבוצר החצוב בתוך הר. משם עוקבים כוחות הברית אחר תנועות צי הצפון של רוסיה, הכולל צוללות גרעיניות מהמתקדמות בעולם. האתגר, כך לפי גורמים בנאט"ו, הולך וגובר: הצוללות הרוסיות הופכות שקטות ומתוחכמות יותר, ומחייבות את הברית להרחיב את פעילות המעקב עמוק יותר אל ים ברנץ.

סגן אדמירל רונה אנדרסן, ראש המטה הנורבגי, ציין כי פעילות נאט"ו באזור "הוכפלה ואף יותר מכך" בשנתיים-שלוש האחרונות, בין היתר בשל פריסות רחוקות יותר של צוללות רוסיות.

המתיחות הגיעה לשיא בתחילת אפריל, כאשר בריטניה ונורבגיה עקבו במשך יותר מחודש אחרי צוללת תקיפה רוסית מדגם "אקולה" ושתי צוללות ריגול השייכות ליחידה מיוחדת של הצי הרוסי. לפי החשד, כלי השיט פעלו סמוך לכבלי תקשורת תת-ימיים ולצינורות אנרגיה - תשתיות קריטיות להעברת מידע פיננסי ואינטרנט בין יבשות. בסופו של דבר נסוגו הצוללות, מבלי שנגרם נזק.

בתגובה לאיום המתגבר, מדינות נאט"ו משקיעות משאבים ניכרים בחיזוק יכולות הלוחמה נגד צוללות. בריטניה, נורבגיה וגרמניה מגבירות את שיתוף הפעולה, כולל רכישת מטוסי סיור ימיים מדגם P-8A Poseidon, שנועדו לאתר ולעקוב אחר כלי שיט תת-ימיים. גרמניה, שקיבלה את המטוס הראשון שלה ב-2025, מצטרפת בכך לארצות הברית, בריטניה ונורבגיה.

תרגיל הענק "Cold Response 26", שנערך במרץ בצפון נורבגיה ולפלנד הפינית בהשתתפות יותר מ-32 אלף חיילים מ-14 מדינות, המחיש את מרכזיות האיום התת-ימי. אחד היעדים המרכזיים של התרגיל היה שיפור היכולות לאיתור והשמדת צוללות.

העימות המתחדש אינו מתמקד רק בכוח צבאי קלאסי, אלא גם בהגנה על רשתות תשתית תת-ימיות - כבלים וצינורות המהווים את עמוד השדרה של הכלכלה הגלובלית.