שעות לתום הדד ליין, הנשיא טראמפ הודיע ברשת החברתית שבבעלותו Truth Social כי הוא מאריך את הפסקת האש עם איראן.

לדבריו, "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפוצלת קשות, באופן לא מפתיע, ולבקשת פילדמרשל אסים מוניר וראש הממשלה שהבז שריף מפקיסטן, התבקשנו להפסיק את מתקפתנו על איראן עד שמנהיגיהם ונציגיהם יוכלו להעלות הצעה מאוחדת. לפיכך, הוריתי לצבאנו להמשיך את המצור, ובכל שאר ההיבטים, להישאר מוכן ומסוגל, ולכן אאריך את הפסקת האש עד להגשת הצעתם והדיונים יסתיימו, בדרך זו או אחרת".

לפני שעה קלה דווח כי הושהתה טיסתו של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס לפקיסטן לעת עתה, אם כי הוא יכול לצאת מאוחר יותר. כך דיווח "הוול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים רבים, שאחד מהם ציין כי הנשיא דונלד טראמפ דן באופן פרטי באפשרות של ביטול ההגעה.

אחד הגורמים ציין כי השהיית הנסיעה נבעה מחוסר הנכונות של טהרן להסכים לדרישות האמריקניות בנוגע להעשרת אורניום, ואחר טען כי מדובר בכלל בחוסר המחויבות של איראן להיפגש.

במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה כי צוות המו"מ האיראני העביר מסר דרך המתווך הפקיסטני שבגלל שלל סיבות - איראן לא תשתתף בשיחות המו"מ באסלאמאבד מחר.

בנוסף, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן דוחה משא ומתן שמתנהל תחת לחץ או כוונה להיכנע. הבכיר הוסיף: "איראן יכולה להגיע לשיחות בפקיסטן אם ארה"ב תניח למדיניות הלחץ והאיומים שלה. היא יוצרת מכשולים חדשים בכל יום, במקום לפתור בעיות".

קודם לכן, שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י כתב ברשת X כי "הטלת מצור על הנמלים האיראניים היא אקט של מלחמה - ולכן מפרה את הפסקת האש". הוא הוסיף: "לפגוע בכלי שיט מסחרי ולקחת בשבי את הצוות הן אפילו הפרות חמורות יותר".