אם זוהראן ממדאני, מועמד המפלגה הדמוקרטי לראשות עיריית ניו יורק, אנטי ישראלי מוצהר ופרו פלסטיני בעל אמירות קשות מאוד נגד המלחמה בעזה, ינצח בבחירות הקרובות - זו לא תהיה הפתעה מוחלטת.

ההערכות הרווחות במערכת הפוליטית הפנים ניו יורקית, בהתבסס על הסקרים שפורסמו כמעט לכל אורך תקופת המירוץ, היא כי על אף הביקורת הקשה שמקבל, בין היתר מהנשיא טראמפ, ממדאני הוא המנצח של הבחירות.

היתרון שלו בסקרים גבוה מאוד מיריביו - שהם כיום למעשה שניים: המועמד הרפבוליקני קורטיס סילווה והמועמד העצמאי אנדרו קאומו. קודם לכן התמודד גם ראש העיר הנוכחי של ניו יורק אריד אדמס, אך זה פרש מהמירוץ בשלב מסוים.

על פי רוב ככל הסקרים, כאמור, ממדאני מוביל בבטחה, לעיתים בפער של פי שניים מהבא אחריו בסיכויי הזכיה - קאומו. סילבה משתרך הרחק מאחור. ההערכות הן כי רק אם סילווה יפרוש מהמירוץ, דבר שלא נראה שיקרה, יהיה סיכוי אמיתי להביס את ממדאני.

ובכל זאת, סקר חדש של אוניבאסיטת ספוק, שפורסם בין היתר הלילה (בין שני לשלישי) גם בישראל היום, מזהה צמצום דרמטי ביתרון של ממדאני.

לפי הסקר, ממדאני מוביל על פני קאומו בעשרה אחוזים בלבד וזוכה ל44% אחוזי תמיכה. אחריו קאומו עם 34%. כאמור, בהתחשב ברוב ככל הסקרים האחרים, מדובר בצמצום משמעותי מאוד.

האם זה יספיק? לא בטוח. נראה כי גם אם מדובר בצמצום אמיתי - הוא קורה מאוחד מידי ובאופן שאינו מספק כדי לצמצם לחלוטין את הפער, מה גם שההצבעה המוקדמת כבר החלה.