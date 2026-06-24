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מעבר לכל דמיון

אחרי שהתהפכה: משחתת הגרעין של צפון קוריאה נחפשה שוב

קים ג'ונג און חנך את המשחתת הגרעינית "צ'ו הויון", שמסמנת את הפיכת הצי הצפון-קוריאני לכוח אסטרטגי | עם תוכנית לבניית ספינות ענק בקצב מסחרר, פיונגיאנג מאותתת לעולם: "העידן שבו הצי שלנו רק הגן על החופים – נגמר" (חדשות בעולם)

המשחתת הגרעינית "צ'ו הויון" (צילום: צפון קוריאה)

בטקס חגיגי בנמל נאמפו, הכניס שליט קוריאה הצפונית לשירות את ה"צ'ו הויון" משחתת רב-תכליתית במשקל 5,000 טון.

הספינה החדשה, שעברה סדרת ניסויים מבצעיים ב-14 החודשים האחרונים, אינה סתם כלי שיט; היא מצוידת במערכות הגנה אווירית, נשק נגד צוללות, והחשוב מכל טילים בליסטיים וטילי שיוט בעלי יכולת גרעינית.

המשחתת הגרעינית "צ'ו הויון" (צילום: צפון קוריאה)

קים הצהיר כי חימוש הצי בנשק גרעיני מתקדם לפי התוכנית וכי היכולות של חיל הים יהיו מעתה "משהו מדהים מעבר לכל דמיון".

הוא הציב יעד שאפתני במיוחד: בניית שתי ספינות מלחמה ענקיות מדי שנה בחמש השנים הקרובות, ובמקביל הכריז על תוכניות לבניית משחתות אסטרטגיות במשקל עצום של 10,000 טון.

המשחתת הגרעינית "צ'ו הויון" (צילום: צפון קוריאה)

למרות המפגן המרשים, הדרך לשינוי הסטטוס של הצי לא הייתה חפה מתקלות. הספינה השנייה בסדרה, "קאנג קון", עברה תיקונים יסודיים לאחר שהתהפכה חלקית במהלך טקס השקתה בשנה שעברה.

מומחים ואנליסטים מעריכים כי הקפיצה הטכנולוגית המהירה של פיונגיאנג בתחום הימי התאפשרה במידה רבה בזכות סיוע רוסי, כחלק מהידוק היחסים הצבאיים בין שתי המדינות.

עבור קים, מדובר ב"משימה דחופה וחיונית" להפוך את הצי, שנחשב בעבר לזרוע החלשה ביותר של צבאו, לכוח הרתעה גלובלי המסוגל להנחית מכה מקדימה ולהרחיב את טווח הפעולה המבצעי של המדינה עמוק אל תוך הים.

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