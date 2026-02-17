סערה חריפה בקרב יהודי ניו יורק סביב עובד וותיק במחלקת הבריאות העירונית, לאחר שנחשפו מחדש פרסומים קיצוניים שכתב ברשת X וקראו לפגיעה בישראל ובישראלים.

העובד מועסק מאז 2017 במשרד הבריאות הניו יוארי, ובחשבונו ברשת פרסם לאורך השנים שורה של מסרים חריפים נגד ישראל והציונות. בין היתר כתב כי “ישראלי אחד בעולם זה כבר יותר מדי”.

בפרסומים נוספים טען כי ציונות אחראית לאלימות עולמית, לפגיעה בקהילות שחורות וחומות ולשימור עליונות לבנה. חלק מהציוצים נמחקו, אך צילומי מסך שלהם הופצו ברשת. כמו דלוגמה ציוץ משנת 2021, שנמחק, ובו כתב כי "יהודים שאינם תומכים באפרטהייד בטוחים, ציונים לא".

את הפרסומים חשף השבוע ארגון המעקב Canary Mission, העוקב אחרי פעילים ואנשי ציבור המפיצים תכנים קיצוניים ואנטישמיים.

הסערה התעצמה בשל מינוי חדש שקיבל אכמד באחרונה. לפי הדיווח, הוא מונה כעת על ידי ראש העיר החדש של ניו־יורק זוהראן ממדאני לתפקיד במסגרת צוות עירוני ייעודי במחלקת הבריאות העירונית ואמור לבחון כיצד תהליכים של “דיכוי עולמי” משפיעים, לפי הגדרת העירייה, על בריאות הציבור ועל פערים בריאותיים בין אוכלוסיות בעיר.

המינוי עורר ביקורת חריפה במערכת הפוליטית המקומית. בג'רוזלם פוסט דווח כי יו”ר ועדת הבריאות של מועצת העיר, ג'ולי מנין, דרשה פתיחה בבדיקה פנימית במחלקת הבריאות. לדבריה, יש לבחון אם עובד ציבור שעוסק בתכנים פוליטיים קיצוניים ובקריאות שנאה יכול להמשיך למלא תפקיד ציבורי רגיש, ובוודאי להשתלב בצוות חדש שממומן מכספי ציבור.

גורמים בקהילה היהודית בעיר הביעו דאגה עמוקה מהעובדה שעובד ציבור, בעל נראות והשפעה, פרסם קריאות שנאה כלפי ישראלים וציונים, וכעת מקבל מינוי רשמי נוסף במסגרת הנהלת העיר.

הפרשה מתנהלת על רקע רגיש במיוחד, כאשר בשנה האחרונה נרשמה עלייה חדה בדיווחים על תקריות אנטישמיות במרחב הציבורי ובקמפוסים בעיר. לפי שעה, בעירייה לא הודיעו על השעיה או על ביטול המינוי, אך גורמים ממשיכים לדרוש הבהרות רשמיות וצעדים משמעתיים.