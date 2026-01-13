זוהראן ממדאני, ראש עיריית ניו־יורק הטרי, ואשתו ראמה דוואג'י עברו השבוע באופן רשמי להתגורר במעון הרשמי של ראש העיר במנהטן. המעבר מסמן שינוי חד באורח חייהם: עד לאחרונה חיו השניים בדירת חדר צנועה באסטוריה שבקווינס, שעליה שילמו שכר דירה של כ־2,300 דולר בחודש - וכעת הם נכנסים לאחד המבנים המפורסמים וההיסטוריים בעיר.

המעון הרשמי משתרע על שטח של כ־11 אלף רגל רבוע ומשקיף על נהר האיסט ריבר שבאפר איסט סייד, והוא משמש כמעון ראשי העיר כבר עשרות שנים, ומשלב מגורים פרטיים עם אירוח רשמי ואירועים ציבוריים.

ממדאני תיאר את המקום כ“בית של העם” והדגיש כי המעבר אליו אינו משנה את תפיסת עולמו או את האופן שבו הוא מתכוון לנהל את העיר.

לדבריו, ההחלטה לעבור למעון לא הייתה מובנת מאליה. בתחילה שקל להישאר בדירתם בקווינס, אך שיקולי ביטחון הכריעו בסופו של דבר את הכף. גם לאחר המעבר, הוא מבטיח לשמור על אורח חיים פשוט ויומיומי ככל האפשר, כולל המשך שימוש בתחבורה ציבורית - רכבת תחתית, אוטובוסים ואופניים עירוניים - כפי שעשה לפני כניסתו לתפקיד.

בריאיונות הראשונים לאחר המעבר חשף ממדאני גם כמה פרטים אישיים יותר, בהם רצונו לבצע התאמות קטנות במעון, כמו התקנת בידה בחדרי השירותים, וכן תכניות לאמץ חתול - מהלך שמצריך ממנו לעבור בימים אלו טיפולים נגד אלרגיה. שני הפרטים הללו דווחו בהרחבה ב־New York Post וזכו להדים גם באתרים מקומיים נוספים.

בני הזוג ציינו כי הם רואים במעבר התחלה של פרק חדש, ומעוניינים להפוך את המעון הרשמי למקום פתוח ונגיש יותר לציבור, לצד תפקידו הרשמי כסמל של הנהגת העיר.