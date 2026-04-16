סערה בניו יורק

"חרטה"? אשת ראש עיר ניו יורק מנסה למחוק את העבר האנטישמי המביש

ראמה דוואג'י, אשתו של ראש עיר ניו יורק, מנסה למזער נזקים לאחר חשיפת פוסטים אנטישמיים ותמיכה בארגוני טרור • כינתה את תל אביב "כובשים" והעניקה לייק לפוסטים שחגגו את טבח 7 באוקטובר | הקהילה היהודית: "לא קונים את ההתנצלות" (בעולם)

ראמה דוואג'י, אשתו של ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, מנסה למזער נזקים ולהביע "חרטה" על סדרת פוסטים אנטישמיים ותמיכה בארגוני טרור פלסטיניים שפרסמה ברשתות החברתיות. ההתנצלות, שניתנה בריאיון לאתר האומנות "Hyperallergic", מגיעה לאחר לחץ ציבורי כבד וחשיפת כלי תקשורת מהצד הימני של המפה הפוליטית בארצות הברית.

דוואג'י, אומנית אמריקנית ממוצא סורי בת 28, התייחסה בעיקר לפרסומים מתקופת נעוריה. "כאשר צהובון פרסם לאחרונה ציוצים ישנים שכתבתי כנערה, הרגשתי בושה רבה מול השפה הפוגענית שבה השתמשתי כלפי אחרים", מסרה. "היותי בת 15 לא מהווה תירוץ... אני מבינה את הפגיעה שגרמתי ומתנצלת באמת ובתמים".

מ"כובשים" ועד האדרת מחבלים

אלא שהניסיון להציג את הדברים כ"טעות של נערה" מתרסק אל מול המציאות. הפרסומים שנחשפו כוללים התבטאויות קשות משנת 2013 ואילך. ב-2015 כתבה דוואג'י כי תל אביב "לא הייתה צריכה להתקיים מלכתחילה" וכינתה את כל תושביה "כובשים".

חמור מכך, היא השתמשה במילות גנאי גזעניות נגד שחורים ויפנים, ובמונחים פוגעניים כלפי הקהילה הגאה. בנוסף, דוואג'י היללה את חוטפת המטוסים הפלסטינית ליילה ח'אלד וחברים בחזית העממית לשחרור פלסטין (PFLP) – ארגון המוגדר כישות טרור גם בארצות הברית.

התמיכה המזעזעת בטבח 7 באוקטובר

הביקורת הציבורית התרחבה גם לפעילותה של דוואג'י בשנים האחרונות. נחשף כי לאחר (7 באוקטובר), היא סימנה לייק לפוסטים שחגגו את מתקפת חמאס הרצחנית, עם תמונות של פריצות הגדר וחדירת המחבלים לישראל. באחד הפוסטים להם עשתה לייק נטען כי האונס שביצעו מחבלי חמאס היה "מתיחה המונית".

"האמנות שלי תדבר": דוואג'י ניסתה להמעיט בערך היותה דמות ציבורית, ואמרה כי המיקוד שלה הוא "להמשיך ביצירתה באחריות". עם זאת, היא צוטטה בעבר אומרת שתשתמש בתפקידה החדש "בדרך הטובה ביותר שתוכל כאמנית", ובינתיים בחרה ללבוש בגדים של מעצבים פלסטינים באירועים ציבוריים כדי "להעביר מסר".

זעם בקהילה היהודית: "חילול ה' ופגיעה חמורה"

הקהילה היהודית בניו יורק ויריביו הפוליטיים של ממדאני זועמים על הניסיון להגדיר את דוואג'י כ"אדם פרטי". בכירים טוענים כי מתוקף תפקידה כגברת הראשונה, המתגוררת במעון הרשמי וזוכה לאבטחה משטרתית, היא דמות ציבורית לכל דבר.

"לא קונים את ההתנצלות הזו", מסר גורם בקהילה היהודית: "זו פגיעה חמורה ברגשות הציבור, במיוחד כשאנחנו רואים את הזינוק באנטישמיות בעיר".

יצוין כי ראש העיר ממדאני זכה לתמיכה נרחבת מהקהילה החרדית בבחירות, במיוחד מחסידות סאטמר. העסקן נפתלי משה אינדיק עבד ללא לאות בהוראתו ובברכתו של האדמו"ר מסאטמר להבטיח את ניצחונו. ממדאני אף התקבל בכבוד יוצא דופן בחגיגות כ"א כסלו בסאטמר, כשהוא יושב על במת המזרח בין חשובי הרבנים.

ממדאני כ"א כסלו בסאטמר

כעת, לאור חשיפת הפוסטים האנטישמיים של אשתו, נשאלת השאלה האם ממדאני ידע על עברה של רעייתו, ומדוע לא התייחס לכך בעבר. הקהילה החרדית, שתמכה בו בכבדות, מצפה להבהרות ולעמדה ברורה בנושא.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

שמים טיפקס וזהו?!
פשוט שלא מתקבל
מחול לך מחול לך מחול לך .מכאן ולהבא חושבנא טבא
אלי

