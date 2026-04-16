ראמה דוואג'י, אשתו של ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, מנסה למזער נזקים ולהביע "חרטה" על סדרת פוסטים אנטישמיים ותמיכה בארגוני טרור פלסטיניים שפרסמה ברשתות החברתיות. ההתנצלות, שניתנה בריאיון לאתר האומנות "Hyperallergic", מגיעה לאחר לחץ ציבורי כבד וחשיפת כלי תקשורת מהצד הימני של המפה הפוליטית בארצות הברית.

דוואג'י, אומנית אמריקנית ממוצא סורי בת 28, התייחסה בעיקר לפרסומים מתקופת נעוריה. "כאשר צהובון פרסם לאחרונה ציוצים ישנים שכתבתי כנערה, הרגשתי בושה רבה מול השפה הפוגענית שבה השתמשתי כלפי אחרים", מסרה. "היותי בת 15 לא מהווה תירוץ... אני מבינה את הפגיעה שגרמתי ומתנצלת באמת ובתמים".

מ"כובשים" ועד האדרת מחבלים

אלא שהניסיון להציג את הדברים כ"טעות של נערה" מתרסק אל מול המציאות. הפרסומים שנחשפו כוללים התבטאויות קשות משנת 2013 ואילך. ב-2015 כתבה דוואג'י כי תל אביב "לא הייתה צריכה להתקיים מלכתחילה" וכינתה את כל תושביה "כובשים".

חמור מכך, היא השתמשה במילות גנאי גזעניות נגד שחורים ויפנים, ובמונחים פוגעניים כלפי הקהילה הגאה. בנוסף, דוואג'י היללה את חוטפת המטוסים הפלסטינית ליילה ח'אלד וחברים בחזית העממית לשחרור פלסטין (PFLP) – ארגון המוגדר כישות טרור גם בארצות הברית.

התמיכה המזעזעת בטבח 7 באוקטובר

הביקורת הציבורית התרחבה גם לפעילותה של דוואג'י בשנים האחרונות. נחשף כי לאחר טבח שמחת תורה (7 באוקטובר), היא סימנה לייק לפוסטים שחגגו את מתקפת חמאס הרצחנית, עם תמונות של פריצות הגדר וחדירת המחבלים לישראל. באחד הפוסטים להם עשתה לייק נטען כי האונס שביצעו מחבלי חמאס היה "מתיחה המונית".

"האמנות שלי תדבר": דוואג'י ניסתה להמעיט בערך היותה דמות ציבורית, ואמרה כי המיקוד שלה הוא "להמשיך ביצירתה באחריות". עם זאת, היא צוטטה בעבר אומרת שתשתמש בתפקידה החדש "בדרך הטובה ביותר שתוכל כאמנית", ובינתיים בחרה ללבוש בגדים של מעצבים פלסטינים באירועים ציבוריים כדי "להעביר מסר".