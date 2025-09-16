מתח רב שורר בקהילות היהודיות בניו יורק לקראת הבחירות הגורליות לראשות העיר, שצפויות להתקיים בקרוב, בעקבות כך שהמועמד המוביל לפי שעה בסקרים הוא מועמד המפלגה הדמוקרטית זוהראן ממדאני, פרו פלסטיני בעל התבטאויות רבות נגד ישראל.

מול ממדאני מתמודדים עדיין שלושה מועמדים נוספים. אחד מהם הוא ראש העיר הנוכחי אריק אקמס, שרץ באופן עצמאי ונחשב לאוהד ישראל. הוא שומר על קשרים חמים עם הקהילות החרדיות בעיר.

בשבועות האחרונים צפות שמועות סביב מועמדותו של אדמס. גורמים בקהילות היהודיות בניו יורק מביעים רצון מסוים, לאור מצבו בסקרים, שאינו מזהיר במיוחד, שיפרוש מהמרוץ. הם טוענים כי ככל ומול ממדאני יוצב מועמד אחד - שסביבו יתאחדו כל היהודים בעיר - יהיה סיכוי לנצח את ממדאני.

אלא שאדמס טרם הודיע על התפטרותו. לאחרונה נטען מפי מקורבים לאדמס שהוא מתכוון להודיע על פרישה מהמירוץ - כבר השבוע. הדיווח הזה, שנאמר בידי כתבת ערוץ NEWS12, הוכחש כעבור זמן קצר בידי צוות הקמפיין של ראש העיר. כך דווח באתר 'בורו פארק 24'.

בינתיים אדמס ממשיך בסיורי בחירות. אתמול הוא הגיע לביקור בשכונה החרדית בורו פארק השוקקת חיים לקראת חגי תשרי שבפתח. הוא ביקר בבית הכנסת של באבוב 45, השוכן בשכונה, ונפגש עם האדמו"ר. בהמשך נפגש גם עם קבוצה של עסקנים יהודיים מקומיים.

ביום ראשון השבוע הודיעה מושלת ניו יורק, קתי הוקול, על תמיכתה בזוהרן ממדאני - צעד שמהווה חיזוק משמעותי לפרוגרסיבי הצעיר בן ה-33, שהוצב מול התנגדות מסוימת בקרב דמוּקרטים מהממסד.

הוקול, שכתבה על כך מאמר דעה בניו יורק טיימס, ציינה כי קיים ביניהם דיאלוג פתוח לאורך החודשים האחרונים, כולל חילוקי דעות, אך היא רואה בממדאני מנהיג שמתחייב לשמור על בטיחות הילדים בשכונותיהם ולהבטיח הזדמנויות לכל משפחה בעיר.

ההכרזה של המושלת עוררה תחושות חרדה בקרב הקהילה החרדית בניו יורק, שמודאגת מהמדיניות הפרוגרסיבית והאנטי-ישראלית שמקדם המועמד ממדאני. רק לאחרונה, ממדאני הצהיר ללא סמכות כי יורה על מעצרו של נתניהו אם יגיע לעיר ניו יורק.

הוקול הדגישה כי שוחחה עם ממדאני על הצורך להיאבק בחריפות בעלייה באנטישמיות, ו"שמחה לראות שהוא נפגש עם מנהיגים יהודיים כדי לטפל ישירות בדאגותיהם".

הקהילה החרדית רואה בזה אתגר נוסף: למרות הבטחות למתן משאבים למשטרה, בחירתו הצפויה של ממדאני מעלה חששות כבדים לגבי שמירה על חיי היום-יום והמסגרות החינוכיות החרדיות.

ממדאני עצמו ציין כי הוא מעריך את תמיכתה של המושלת במאמציו להוזיל עלויות מחיה ולבנות עיר בטוחה יותר, שבה אף משפחה לא תיאלץ לעזוב כדי לגדל את ילדיה. "המטרה שלנו היא להמשיך להחזיר כסף לכיסם של התושבים ולחזק את ניו יורק," כתב ממדאני.