הדמיית שיגור לווין דרור ( צילום: התעשייה האווירית של ישראל )

סולטנות עומאן, הממוקמת בדרום-מזרח חצי האי ערב, חתמה על הסכם מקיף עם תאגיד התעופה והחלל האירופי איירבוס (Airbus), לצורך ייצור ושיגור לוויין התקשורת הראשון שלה.

ההסכם, שעליו הודיעה סוכנות הידיעות הרשמית של עומאן, מהווה אבן דרך אסטרטגית בדרך לקידום יכולותיה הטכנולוגיות והחלליות של המדינה. הלוויין המתוכנן, שזכה לשם OMANSAT-1, מיועד לשפר באופן דרמטי את מערכות התקשורת במדינה ומחוצה לה. מעבר להיבט המסחרי והתקשורתי, בפרויקט טמונה חשיבות לאומית אסטרטגית בכך שהוא אמור להעניק למדינה ריבונות דיגיטלית מוגברת ולצבור ידע חיוני בתחום החלל. חיזבאללה מאיים על ישראל בזמן הלוויית הרמטכ"ל: "צריכים לדאוג, עשו טעות גדולה" דניאל הרץ | 15:41 111 אלף עכבישים חיים יחד במערה אחת - איך זה אפשרי? דני שפיץ | 15:41 הלוויין תוכנן לשמש גם לאיסוף מידע ונתונים: הוא יאסוף וישדר נתונים גיאוגרפיים ויבצע מעקב אחר קרקע כדור הארץ – יכולות שישמשו למטרות מחקר, ניטור ופיתוח תשתיות.

זירת הקרב החדשה. לווין בחלל ( צילום: אתר Shutterstock )

טכנולוגיה ושיתוף פעולה

OMANSAT-1 ייבנה על פלטפורמת ONE SAT המודרנית של איירבוס, הידועה ביכולותיה הדיגיטליות המלאות ובעיצוב הגמיש שלה.

טקס החתימה הרשמי נערך בנוכחות בכירים, כאשר שר התחבורה והתקשורת העומאני, המהנדס סאעד בין חאמד אל-מוואלי, חתם על החוזה יחד עם מנכ"ל איירבוס טכנולוגיות חלל, אלן פורה.

השר אל-מוואלי הדגיש כי הפרויקט הוא נדבך מרכזי בתוכנית הפיתוח הלאומית הרחבה של עומאן, 'חזון עומאן 2040', שמטרתה לגוון את הכלכלה ולפתח תשתיות מתקדמות.

הניהול השוטף של הפרויקט הופקד בידי חברת טכנולוגיות חלל מקומית, המהווה חלק מרשות ההשקעות של עומאן (OIA), ובמקביל נערכת עומאן להקמת תשתיות בינוי חדשות והכשרת צוותי הפעלה מקומיים.