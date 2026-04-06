מטוס משוגר מנושאת המטוסים ( צילום: סנטקום )

על רקע המאמצים הבינלאומיים להרגעת המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, העבירה היום (שני) פקיסטן לטהראן הצעה מקיפה להפסקת אש.

על רקע המאמצים הבינלאומיים להרגעת המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, העבירה היום (שני) פקיסטן לטהראן הצעה מקיפה להפסקת אש.

ההצעה, המכונה "הסכם איסלאמאבאד", כוללת הפסקת אש מיידית ופתיחה מחדש של מצר הורמוז האסטרטגי. על פי הפרטים שהתפרסמו, ההצעה הפקיסטנית קובעת כי הפסקת האש תיכנס לתוקף באופן מיידי, ותכלול פתיחה של מיצרי הורמוז לשיט חופשי. בשלב שני, תוך 15 עד 20 יום, אמור להתקיים הסדר מקיף יותר במסגרת שיחות ישירות בין הצדדים שיתקיימו בפקיסטן. גורם בכיר באיראן מסר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי טהראן אכן קיבלה את ההצעה הפקיסטנית והיא נבדקת כעת בידי הגורמים המוסמכים. "אנחנו לא נקבל שום לוחות זמנים או לחץ לקבלת החלטה", הדגיש הגורם האיראני. עם זאת, הבכיר האיראני הבהיר כי טהראן סבורה שארצות הברית "אינה מוכנה להסכם הפסקת אש קבוע". הוא הוסיף כי איראן לא תסכים לפתוח את מצרי הורמוז בתמורה להפסקת אש זמנית בלבד, והדגיש כי נדרש הסדר קבוע ומקיף.

שר החוץ הפקיסטני עם סגן ראש הממשלה המצרי ( צילום: משרד החוץ של פקיסטן )

ההצעה הפקיסטנית מגיעה על רקע מאמצי תיווך נרחבים שמבצעת איסלאמאבאד בימים האחרונים. כידוע, פקיסטן נהנית מיחסים טובים עם שני הצדדים - הן עם ארצות הברית והן עם איראן, מה שהופך אותה למתווכת פוטנציאלית במשבר הנוכחי.

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר בימים האחרונים כי הוא מעוניין לסיים את המלחמה עם איראן בשבועות הקרובים. על פי דיווחים, טראמפ דוחק ביועציו להיצמד ללוח זמנים של ארבעה עד שישה שבועות, ואף התלונן בשיחות פרטיות כי המלחמה "מסיחה את דעתו" מנושאים בוערים אחרים.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

מצר הורמוז, שנסגר בידי איראן במהלך המלחמה, מהווה נתיב חיוני לאספקת האנרגיה העולמית. סגירתו גרמה לשיבושים קשים באספקת הנפט והגז ברחבי העולם ולהתייקרות חדה במחירי האנרגיה. מדינות רבות, ביניהן יפן, הודיעו על נכונותן לסייע בפתיחת המצר מחדש.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הכחיש בהודעה רשמית כי מתנהלות שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. "ארה"ב שולחת מסרים דרך מתווכים, זה לא אומר שיש משא ומתן", הבהיר שר החוץ. "אנחנו בוחנים את ההצעות, אבל לא רוצים שיחות עם ארה"ב".

יצוין כי גם טורקיה וסעודיה מעורבות במאמצי התיווך, כאשר שרי החוץ של שלוש המדינות התכנסו לפסגה דיפלומטית באיסלאמאבאד בימים האחרונים. עדכונים נוספים בהמשך.