כיכר השבת
יעשה זאת שוב?

בגובה בלתי נתפס: טעות קטלנית השאירה צנחן תלוי על מנוף 

רגעי אימה תועדו במצלמות כשטייס מצנח רחיפה מצא את עצמו לכוד על עגורן ענק במשך שעות ארוכות (חדשות בעולם)

הגבר תלוי על מנוף (צילום: מסך)

תקרית בלתי נתפסת התרחשה בעיר נאנצ'ונג שבמחוז סצ'ואן ב, כאשר טייס מצנח רחיפה איבד שליטה והסתבך במקריות מחרידה בתוך עגורן צריח המוצב בסמוך לגשר.

עדי ראייה שהתקהלו באזור לא יכלו להפסיק להביט במחזה המצמרר, ותיעדו את האיש כשהוא תלוי באוויר בגובה רב, חסר אונים כנגד איתני הטבע.

התיעוד הדרמטי של המקרה הפך תוך זמן קצר לוויראלי ברשתות החברתיות בכל העולם, כשהוא חושף את רגעי המתח העצומים שבהם הטייס נותר תלוי על חוט השערה בין שמיים לארץ.

הגבר תלוי על מנוף
הגבר תלוי על מנוף| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מבצע החילוץ המורכב הפך למירוץ נגד הזמן ונמשך שעות ארוכות. בשל המיקום המסוכן והגובה הרב, נאלצו כוחות הכיבוי וההצלה לגבש תוכנית פינוי מדויקת ובטוחה במיוחד כדי למנוע התרסקות קטלנית של הטייס או של הציוד.

האיש נותר לכוד בגובה רב עד רדת החשיכה, כשהוא נאלץ להמתין מתוח בזמן שהכוחות בשטח מתארגנים למבצע החילוץ הלילי המורכב.

לבסוף, בשעה מאוחרת של הלילה, הגיעה הדרמה לשיאה תחת אורות הזרקורים. לוחמי האש השתמשו בסולם אווירי ייעודי, אותו נאלצו להאריך עד למקסימום האפשרי כדי להגיע אל הטייס המבועת ולשחרר אותו מהמבנה המסיבי.

לפי דיווחי התקשורת המקומית המסתמכים על גורמי ממשל רשמיים, המבצע הסתיים בנס של ממש: הטייס חולץ מהמנוף והורד לקרקע כשהוא בטוח וללא פגע.

חילוץסיןמנוףרץ ברשתחילוץ והצלה
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