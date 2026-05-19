"זו חיית המחמד שלי" | משטרת אוהיו לכדה נחש פיתון שברח לתושב

שוטרי משטרת ווסטלייק שבאוהיו רגילים להתמודד עם מגוון רחב של אירועים במסגרת עבודתם, אך ביום חמישי האחרון הם נתקלו בקריאה חריגה במיוחד. במקום עוד מקרה של הפרת סדר או עבירת תנועה, השוטרים נאלצו לטפל בנחש מסוג פיתון מלכותי (Ball Python) שטייל לו בחופשיות באזור מגורים.
התקרית יוצאת הדופן החלה כאשר מוקד החירום של המשטרה המקומית קיבל קריאה מודאגת מתושבים שדיווחו שראו "יצור זוחל בלתי רצוי" בסמוך אליהם. צוות שוטרים הוקפץ לזירה, ובמהרה איתר את הזוחל החמקמק. למרות ההפתעה מהמפגש הלא-שגרתי, הכוח פעל בקור רוח והצליח להשתלט על הנחש וללכוד אותו בבטחה, מבלי לגרום נזק לחיה או לסובבים.
"לעולם אין לדעת מה יביא איתו היום!" מסרה משטרת ווסטלייק בהצהרה קלילה שפרסמה לאחר סיום התקרית בעמוד האינסטגרם שלה. המשפט הזה, כך נראה, מסכם היטב את שגרת יומם הלא-צפויה של כוחות הביטחון וההצלה.
פיתון מלכותי אינו נחש ארסי, והוא נחשב לאחד מנחשי המחמד הפופולריים והנפוצים ביותר בארצות הברית, בין היתר בזכות אופיו הרגוע. עם זאת, נחשים אלו ידועים ביכולתם למצוא פרצות, לחמוק מהטריטוריה שלהם ולצאת למסעות שיטוט. מקרים מסוג זה מסתיימים לעיתים קרובות בבהלה מצד עוברי אורח ובקריאה דחופה לכוחות המשטרה או לשירותי הפיקוח על בעלי חיים.
לאחר שנלכד, הנחש הועבר למקום מבטחים. כעת, הרשויות פועלות על מנת לאתר את הבעלים החוקיים של זוחל המחמד כדי להשיבו הביתה – בתקווה שהפעם, הכלוב שלו ייסגר בצורה מאובטחת הרבה יותר.
