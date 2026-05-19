כיכר השבת
"אירוע חריג"

"זו חיית המחמד שלי" | משטרת אוהיו לכדה נחש פיתון שברח לתושב

תושבי העיר ווסטלייק שבאוהיו הופתעו לגלות אורח חלקלק ובלתי קרוא בשכונתם. שוטרים שהוזעקו למקום בעקבות דיווח על "זחילה בלתי רצויה", הצליחו ללכוד את פיתון המחמד האבוד ללא פגע | המשטרה המקומית לוקחת את האירוע בהומור: "היינו צריכים להיות מוכנים להכל" (בעולם)

הנחש שנתפס (צילום: עמוד האינסטגרם של המשטרה המקומית)

שוטרי משטרת ווסטלייק שבאוהיו רגילים להתמודד עם מגוון רחב של אירועים במסגרת עבודתם, אך ביום חמישי האחרון הם נתקלו בקריאה חריגה במיוחד. במקום עוד מקרה של הפרת סדר או עבירת תנועה, ה נאלצו לטפל בנחש מסוג פיתון מלכותי (Ball Python) שטייל לו בחופשיות באזור מגורים.

התקרית יוצאת הדופן החלה כאשר מוקד החירום של המשטרה המקומית קיבל קריאה מודאגת מתושבים שדיווחו שראו "יצור זוחל בלתי רצוי" בסמוך אליהם. צוות שוטרים הוקפץ לזירה, ובמהרה איתר את הזוחל החמקמק. למרות ההפתעה מהמפגש הלא-שגרתי, הכוח פעל בקור רוח והצליח להשתלט על הנחש וללכוד אותו בבטחה, מבלי לגרום נזק לחיה או לסובבים.

שוטר מקומי מחזיק בנחש שתפסו (צילום: עמוד האינסטגרם של המשטרה המקומית)

"לעולם אין לדעת מה יביא איתו היום!" מסרה משטרת ווסטלייק בהצהרה קלילה שפרסמה לאחר סיום התקרית בעמוד האינסטגרם שלה. המשפט הזה, כך נראה, מסכם היטב את שגרת יומם הלא-צפויה של כוחות הביטחון וההצלה.

פיתון מלכותי אינו נחש ארסי, והוא נחשב לאחד מנחשי המחמד הפופולריים והנפוצים ביותר ב, בין היתר בזכות אופיו הרגוע. עם זאת, נחשים אלו ידועים ביכולתם למצוא פרצות, לחמוק מהטריטוריה שלהם ולצאת למסעות שיטוט. מקרים מסוג זה מסתיימים לעיתים קרובות בבהלה מצד עוברי אורח ובקריאה דחופה לכוחות המשטרה או לשירותי הפיקוח על בעלי חיים.

לאחר שנלכד, הנחש הועבר למקום מבטחים. כעת, הרשויות פועלות על מנת לאתר את הבעלים החוקיים של זוחל המחמד כדי להשיבו הביתה – בתקווה שהפעם, הכלוב שלו ייסגר בצורה מאובטחת הרבה יותר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

