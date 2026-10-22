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בכל רחבי אירופה

ברגע האחרון: ה-AI חשף מתקפה קרובה - ועשרות אתרי ממשלה הוחשכו

הולנד, צרפת, דנמרק ופינלנד השביתו אתרים ושירותים ציבוריים בעקבות גילוי פרצות אבטחה חמורות | מומחים מזהירים כי האקרים כבר מנסים לנצל אותן, ובינה מלאכותית עלולה להאיץ את המתקפות (בעולם) 

כה
כיכר השבת
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אילוסטרציה (צילום: AI)

אתרי ממשל ושירותים ציבוריים ברחבי אירופה הושבתו בעקבות גילוי שתי פרצות אבטחה חמורות בשפת התכנות PHP, שעליה מבוססים מיליוני אתרים ברחבי העולם.

הפרצות, שהיו חבויות בקוד במשך יותר מעשור, התגלו בעזרת כלי בינה מלאכותית. לאחר פרסום תיקוני האבטחה, הזהירו מומחים כי האקרים עלולים להשתמש באותם כלים כדי ללמוד כיצד לנצל את החולשות ולתקוף אתרים שטרם עודכנו.

בהולנד הושבתו, בין היתר, אתרי הממשלה, נמל רוטרדם, התאחדות הכדורגל ואתרי בתי חולים. בצרפת הועברו כל אתרי משרד הפנים לתחזוקה מונעת, ובדנמרק ובפינלנד הושבתו שירותים ציבוריים, בהם גם מערכת התקשורת של בתי הספר בדנמרק.

גם ויקיפדיה וארכיון האינטרנט נקטו צעדי הגנה והשביתו חלק ממערכותיהם באופן זמני.

לפי נתוני חברת אבטחת הסייבר Censys, כ־1.5 מיליון מתוך 2.6 מיליון שרתים שנבדקו עדיין הפעילו גרסאות של PHP שלא היה עבורן תיקון זמין.

החשש: מתקפות בתוך זמן קצר

חברת אמזון דיווחה כי זיהתה ניסיון לנצל את הפרצות כבר ב־17 באוקטובר, ארבעה ימים לפני שהמידע פורסם לציבור. ניסיונות נוספים זוהו בהמשך, אך לא ברור אם הצליחו לפגוע באתרים אמיתיים.

מומחי סייבר מזהירים כי הבינה המלאכותית מקלה על האקרים לנתח חולשות ולפתח מתקפות במהירות. לכן, הרשויות ברחבי העולם קוראות לבעלי אתרים להתקין את עדכוני האבטחה בדחיפות, או להשבית את האתרים עד להשלמת הטיפול.
האקריםבינה מלאכותיתPHP

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