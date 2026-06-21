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העדשה לא משקרת: הנהר המהפנט חצי כחול עמוק, וחצי ורוד מסטיק 

בלב הנופים הפראיים של דרום אוסטרליה מסתתר מופלא | כאן, כביש עפר צר חוצה בין שני עולמות מנוגדים: כחול עמוק וצלול מצד אחד, וורוד מסטיק מהפנט ובלתי נתפס מצד שני (חדשות בעולם)

אגם מקדונל (צילום: שאטרסטוק )

אגם מקדונל הוא פלא טבעי נדיר הממוקם בקצה המזרחי של המפרץ האוסטרלי הגדול, באתר ששימש בעבר כמכרה מלח על מרבץ הגבס הגדול ביותר ביבשת.

התופעה המרהיבה ביותר באגם היא הניגודיות הקיצונית שיוצר כביש העפר "פוינט סינקלייר". הכביש מחלק את המים לשניים ויוצר מראה שממבט על נראה כמו "פרוסת עוגת יום הולדת" צבעונית.

אז מה גורם למים להפוך לוורודים כל כך?

הסוד טמון בשילוב של רמות מלוחה גבוהות במיוחד יחד עם מיקרואורגניזמים אוהבי מלח. בעבר נהוג היה לחשוב שרק אצות מסוג Dunaliella הן האחראיות לצבע, אך מחקרים עדכניים חושפים כי ה"אשם" העיקרי הוא חיידק בשם Salinibacter ruber.

אגם מקדונל
אגם מקדונל | צילום: צילום: רשתות חברתיות

יצורים אלו מפרישים פיגמנטים אדומים (קרוטנואידים) המגנים עליהם, וצובעים את המים בגוון "מרגנטה" או "ורוד שפתון" עז. בעוד שהאזורים המלוחים מאוד הופכים לוורודים, בערוצים הסמוכים שבהם המליחות נמוכה יותר, המים שומרים על גוון כחול-טורקיז צלול.

אגם מקדונל (צילום: שאטרסטוק )

המחזה הזה אינו סטטי; הצבעים משתנים ומתעצמים בהתאם לעונות השנה, לכיסוי העננים ולשעה ביום. המים מגיעים לשיא הבוהק שלהם דווקא כאשר מפלס המים נמוך, והגוונים יכולים לנוע בין ורוד מסטיק רך לסגול לילך עמוק, מה שהופך כל ביקור במקום להרפתקה חושית חד פעמית.

אוסטרליהמנהרותרץ ברשתתופעת טבעאגמים
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