החזית המזרחית של נאט"ו

2 מיליארד דולר חומה: פולין מקימה "מגן רפאים" בגבול בלארוס

החשש מחדירת כטמ"מים רוסיים מנמיכי טוס וחימוש משוטט מוביל את ורשה לפרויקט ביצורים והגנה אקטיבית היקפי | המערך, שישלב מכ"מים, לוחמה אלקטרונית ומקלעים כבדים, יהיה מבצעי בתוך חצי שנה | פולין הופכת את גבולה המזרחי לחזית החדשה של נאט"ו (בעולם)

1תגובות
פעילות מבצעית בשדה הקרב (צילום: משרד ההגנה של רוסיה)

מסך ברזל חדש: פולין מקימה מערך הגנה וביצורים חסר תקדים לאורך גבולה עם בלארוס, במה שתואר כמהלך קריטי לייצוב האגף המזרחי של ברית נאט"ו. הפרויקט, שעלותו מוערכת בכשני מיליארד דולר, נועד לבלום חדירה של כלי טיס בלתי מאוישים (כטמ"מים) רוסיים, ולהגן על שטחה הריבוני מפני איומים אוויריים.

"קיר בלתי נראה" באוויר על פי דיווח של אתר Army Recognition, השלב הראשון של התוכנית צפוי להיות מבצעי בתוך שישה חודשים. סגן שר ההגנה הפולני, צזארי טומצ'יק, הבהיר כי המערך יתמקד באיתור ויירוט כטמ"מים קטנים ואיטיים (קטגוריות 1 עד 3), הנעים בגובה נמוך ובחתימה נמוכה, בטווחים של 10 עד 30 קילומטרים מהגבול.

הטכנולוגיה שבחזית ליבת מערכת ההגנה תשלב טכנולוגיות מתקדמות: מכ"מים מיוחדים לאיתור מטרות קטנות, וחיישנים אלקטרו-אופטיים ואינפרה-אדום שיצמצמו אזעקות שווא, במיוחד באזורים המיוערים והביצתיים. לצד אמצעי הגילוי, פולין תפרוס גם מקלעים בקטרים של 12.7 מ"מ ו-23-25 מ"מ ליירוט קינטי של כטמ"מי איסוף וחימושים משוטטים.

ההגנה לא תסתפק רק בטווחים קצרים. המערך יכלול גם טילים מונחים (אינפרה-אדום או מכ"ם) ליירוט איומים מטווחים של למעלה מ-5 ק"מ. בנוסף, ישולבו אמצעי לוחמה אלקטרונית (ל"א) לשיבוש מערכות ניווט לווייניות כמו GPS ו-GLONASS – כלי מפתח בנטרול רחפנים.

החזית המזרחית הבוערת ההחלטה הפולנית מגיעה על רקע חשש גובר מעימות צבאי באזור, מאז פלישת לאוקראינה. פולין זינקה למקום השני באירופה בהיקף תקציב הביטחון שלה (4.7% מהתמ"ג) והשקיעה מיליארדים בהצטיידות וחיזוק גבולותיה. עלייה בפעולות חבלה "חשודות", המקושרות על ידי שירותי הביטחון לפעילות מודיעינית רוסית, מחזקת את התפיסה בוורשה: גבולה המזרחי הוא כעת חזית ביטחונית פעילה.

0 תגובות

