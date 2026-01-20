הנסיך הארי הגיע ביום שני האחרון לבית המשפט העליון בלונדון, כשהוא מנופף לשלום לכתבים ומברך אותם ב"בוקר טוב" בכניסתו לדיון. נוכחותו הפיזית באולם מסמנת את תחילתו של משפט אזרחי דרמטי הצפוי להימשך תשעה שבועות, בו הוא ושישה תובעים נוספים מתייצבים נגד המוציא לאור של הדיילי מייל.

צוותו המשפטי של הארי טוען כי הצהובונים עסקו ב"שימוש שיטתי ומתמשך באיסוף מידע בלתי חוקי" שהשתרע על פני שני עשורים. ההאשמות כוללות רשימה ארוכה של פרקטיקות פולשניות: פריצה לטלפונים, שכירת בלשים פרטיים להשתלת מכשירי האזנה בבתים ובמכוניות, והשגת רשומות רפואיות ופיננסיות בדרכי מרמה ועוד.

בהצהרה שהוקראה בבית המשפט, תיאר הנסיך הארי את המחיר הנפשי הכבד ששילם. הפלישה לפרטיותו הותירה אותו "מוטרד עמוקות" ויצרה מתח עצום במערכות היחסים האישיות שלו. "היה זה מטריד להרגיש שכל צעד, מחשבה או רגש שלי נוטרו רק כדי שה-Mail יוכלו להרוויח מזה כסף," נכתב בהצהרתו, בעוד עורך דינו ציין כי המעקב הותיר את הארי "פרנואיד מעבר לכל דמיון".

ההגנה האשימה את התובעים בהסתרת עובדות, אך עורך דינו של הארי השיב מלחמה וטען כי החברה היא זו שהשמידה רשומות ומסמכים כדי להסתיר את מעשיה. "הם נשבעו שהם 'ספינה נקייה', אבל הם ידעו שההכחשות הללו אינן אמת," אמר עורך הדין שרבורן, "הם ידעו שיש להם שלדים בארון".

המשפט הנוכחי נחשב לשיאו של מאבק משפטי רב-שנים מצד הארי נגד הצהובונים. הוא מגיע לאחר ניצחונות קודמים שלו נגד קבוצת Mirror וקבלת התנצלות "חסרת תקדים" מקבוצת News Group של רופרט מרדוק. הנסיך צפוי לעלות לדוכן העדים ביום חמישי, ה-22 בינואר – הפעם השנייה בלבד מזה 130 שנה שבן מלוכה בריטי בכיר מוסר עדות בבית משפט.

עם עלויות משפטיות המוערכות ב-40 מיליון ליש"ט ומוניטין שמונח על כף המאזניים, התיק הזה הוא מעבר לסכסוך אישי אלא על אתיקה עיתונאית כלל עולמית.