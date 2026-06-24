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'עידן חדש': הנסיך וויליאם מגייס ענקיות טכנולוגיה למאבק בסחר בלתי חוקי

יוזמה בינלאומית חדשה בהובלת הנסיך וויליאם מגייסת חברות כמו גוגל, מטא ופייפאל לשימוש בבינה מלאכותית וכלים פיננסיים מתקדמים כדי לבלום תעשייה פלילית בהיקף של מיליארדי דולרים (בעולם)

הנסיך וויליאם לצד תורמים נוספים באחת מפעילויות הקרן (צילום: United For Wildlife)

קואליציה בינלאומית של חברות טכנולוגיה, קריפטו, פיננסים ותחבורה הכריזה על שיתוף פעולה רחב היקף במטרה להילחם בסחר הבלתי חוקי בחיות בר - אחד מענפי הפשיעה הרווחיים בעולם. היוזמה נחשפה במסגרת פורום עסקי של ארגון United for Wildlife, שהוקם על ידי הנסיך וויליאם, ונערך במהלך שבוע האקלים בלונדון.

בין החברות המשתתפות ניתן למצוא שמות מובילים כמו , מטא, טיקטוק ועליבאבא, אשר התחייבו לפעול להסרת תכנים ומודעות הקשורות לסחר בלתי חוקי בפלטפורמות שלהן. החברות צפויות להשתמש בכלי בינה מלאכותית מתקדמים לזיהוי אוטומטי של פרסומים חשודים, חסימתם ומניעת הפצתם.

הסחר הבלתי חוקי בחיות בר מוערך בהיקף של עד 20 מיליארד דולר בשנה, לפי אינטרפול, והוא קשור לעיתים קרובות לפשיעה מאורגנת, הלבנת הון וסחר בבני אדם. היוזמה הנוכחית שמה דגש לא רק על צד ההיצע - אלא גם על פגיעה בתשתיות הפיננסיות שמאפשרות את הפעילות.

לשם כך, הצטרפו גם חברות מתחום הקריפטו והפינטק, בהן פייפאל, Chainalysis, TRM Labs ולונו, אשר יפעלו לאיתור ומעקב אחר זרימות כספים הקשורות לסחר. במקביל, חברות תקשורת כמו Vodafone, Vodacom וספאריקום הודיעו כי ישלבו מערכות בינה מלאכותית במנגנוני מניעת הלבנת הון בפלטפורמות תשלומים ניידים דוגמת M-Pesa.

גם תחום התעופה נכנס למאמץ: בריטיש איירווייז ונמל התעופה הית'רו ישיקו קמפיינים להעלאת מודעות בקרב נוסעים, במטרה לצמצם את הביקוש למוצרים שמקורם בחיות בר.

המהלך הנוכחי מתבסס על שנים של שיתופי פעולה קודמים. מאז 2018, קואליציה נפרדת למאבק בסחר מקוון הצליחה להסיר יותר מ-24 מיליון פרסומים לא חוקיים הקשורים לחיות בר. במקביל, פותחו בשנים האחרונות גם כלים טכנולוגיים חדשים, כולל אלגוריתמים המסוגלים לזהות הברחת חיות ימיות באמצעות סריקות רנטגן תלת-ממדיות, ברמת דיוק של עד 96%.

לדברי מארגני הפורום, מדובר ב"עידן חדש" של מעורבות המגזר הפרטי במאבק בפשיעה סביבתית - כזה שמחבר בין טכנולוגיה מתקדמת, רגולציה פיננסית ושיתופי פעולה חוצי-ענפים.

גוגלטכנולוגיהבינה מלאכותיתמטאהנסיך וויליאם

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